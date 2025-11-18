Gostovanjem Stipe Suraća zatvoren program Split Formata

Sinoć je u Fotoklubu gostovanjem našeg poznatog i nagrađivanog fotografa i fotoreportera Stipe Suraća, zaključen popratni program ovogodišnjeg izdanja Split Formata. Jučerašnji program trebao je započeti rano ujutro radionicom cijanotipije, međutim ista je odgođena zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, a polaznici će dobiti priliku za nadoknadu čim vremenske prilike dopuste.

Poslijepodnevnu predavačku sesiju sjajnim je predavanjem otvorio Kristian Nakić, inače asistent na Odjelu za kemiju splitskog PMF-a, i praktički samouki restaurator, koji je u Fotoklubu Split predstavio projekt restauracije korčulanskog velikoformatnog studijskog fotoaparata s početka 20. stoljeća. Cjelokupni projekt restauracije odradio je zajedno s Mihovilom Depolom, a fotoaparat su doveli u potpunu funkciju te se on danas nalazi u stalnom postavu Gradskog muzeja Korčule. Nakić je uvodno predstavio i rad jednog od vlasnika aparata, korčulanskog fotografa Nikole Sessija, a predstavio je i neke od fotografija snimljenih istim aparatom nakon potpune restauracije. Nakon Nakića, u programu je gostovao zagrebački dvojac, Zoe Šarlija i Jan Vržina, inače svjetski putnici poznati po svom nekonvencionalnom načinu putovanja – prijevoz autostopom, noćenje na otvorenom itd. Njih dvoje posjetiteljima su ponudili svoj pogled na baštinske narative i modele prema kojima politika i ideologija koriste baštine u svrhu kulturne dominacije i supremacije. Nakon teme koja je otvorila brojna pitanja, predavanje je održao poznati splitski fotograf Zoran Antun Alajbeg. On je o temi baštine govorio iz perspektive muzejskog fotografa i uloge fotografije u očuvanju i zaštiti kulturne baštine. Inače zaposlen u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika, Alajbeg je kao fotograf surađivao na brojnim projektima i s čitavim nizom institucija te je doista neprikosnoveni autoritet u domeni muzejske fotografije. Večer je zaključena razgovorom sa Stipom Suraćem, koji je vodila splitska fotografkinja Maja Prgomet. U opuštenoj atmosferi predstavljeni se neki najznačajniji Suraćevi projekti – od Sinjske alke, berbe soli i lavande, do projekata vezanih za povijest grada Zadra, Prgomet je provela posjetitelje kroz izvanredan opus jednog od naših najuspješnijih fotografa.

Ovogodišnje izdanje festivala otvorilo je brojne teme, ponudilo različite interpretacije baštine i svatko je mogao pronaći nešto za sebe. Održali smo 4 radionice, 12 predavanja, s nama su cijeli produženi vikend bili naši gosti iz Grčke, Italije, Srbije, Bosne i Hercegovine i svi imaju smo divne riječi hvale i za Split, i za Fotoklub, za ljepotu i gostoprimstvo, tako da smo doista zadovoljni i zahvalni svima koji su na bilo koji način podržali realizaciju programa – poručila je ispred Fotokluba i organizacijskog tima Ana Žanko, predsjednica udruge.

Premda je popratni program gotov, izložba finalista ostaje otvorena do 9. prosinca i može se pogledati svakim radnim danom sukladno radnom vremenu Galerije.

Peto izdanje Split Format realizirano je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Split, Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice grada Splita, Županijske lučke uprave i Split Parkinga te uz medijsku potporu DalmacijaDanas, split.com.hr i Splitski Info.