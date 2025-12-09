Gospodin Savršeni konačno otkrio kada će se oženiti

Gospodin Savršeni, Miloš Mićović, odgovarao je na pitanja svojih pratitelja putem društvenih mreža. Na pitanje kad će se oženiti napisao je da 'obožava to pitanje i da će to biti 'vjerojatno kad se prebacimo na Mars'. '

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Milos Micovic (@mr.micovic)

Otkrio je i kako mu se u posljednje vrijeme gotovo sve posložilo.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Milos Micovic (@mr.micovic)

'Neka mjesta, meni osobno, daju signal da sam već bio tu ili da će se neke stvari tek dogoditi iako sam prvi put tu. Ove godine baš nekako čitam te signale koji inače znaju biti zatupljeni ostalim informacijama oko mene. Ali, definitivno se budućnost i sadašnjost dosta isprepliću i ponekad ih 'čujemo' ako obratimo pažnju', napisao je na Instagramu, piše Story.

Miloš je nedavno i za Story govorio o tome koliko mu se život promijenio nakon završetka showa.

'Nije se promijenio previše, ja sam netko tko je dosta prizemljen tako da malo se samo povećalo to što me ljudi prepoznaju više. Možda neke poslovne stvari i to, ali u principu meni je sasvim u redu, ja već plivao u tim vodama, nije mi to ništa strano’, rekao je.

Zanimalo je novinare s kojim djevojkama je ostao u kontaktu nakon showa.

‘Čujem se s Laurom i još nekoliko djevojaka iz showa, sad je to malo utihnulo jer je završilo emitiranje pa ne komentiramo toliko neke stvari, ali u kontaktu smo’, ispričao je.