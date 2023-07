"Gospođa Erceg bila bi sretna što će Grad u postojeći stan smjestiti obitelj s više malodobne djece"

U Splitu je umrla dugogodišnja novinarka Marija Erceg koja je u mirovinu otišla iz Hine, a u novinarskoj karijeri radila je i za Slobodnu Dalmaciju i Tanjug.

Maja Đerek se danas oglasila nakon smrti poznate novinarke. Naime, sinoć je Slobodna Dalmacija objavila članak pod naslovom "Đerek i Puljak sada mogu slobodno raspolagati gradskom imovinom. Umrla je žena koju su pokušali izbaciti iz stana".

Đerek je tekstove Slobodne Dalmacije nazvala prljavom kampanjom i oglasila se na društvenim mrežama.

Prenosimo vam u cijelosti:

"Nisam se htjela oglašavati i sudjelovati u pokrenutoj prljavoj kampanji od strane Slobodne Dalmacije samo nekoliko sati od smrti gospođe Marije Erceg. Oni koji koriste smrt gospođe kako bi prikupljali političke poene ili odrađivali zadatke za svoje nalogodavce - tako najbolje govore sami o sebi.

Smatram da bi gospođa Erceg bila sretna što će Grad u postojeći stan smjestiti obitelj s više malodobne djece (stan od 74 m2 je previđen za šeteročlanu obitelj) te da će se jednoj obitelji s Liste prvenstva nakon puno godina čekanja omogućiti bolji život koji zaslužuju, a djeci ljepše i bezbrižnije djetinjstvo.

Već dulje vremena Upravni odjel za gradsku imovinu radi na sustavnom rješavanju stambenog zbrinjavanja korisnika s javno objavljene Liste prvenstva. Kako bi u što kraćem roku zbrinuli što više korisnika nadležni odjel je poduzeo sljedeće:

1. Upravni odjel za gradsku imovinu je u svom proračunu za ovu godinu već osigurao potrebna sredstva te kreće s obnovom zajedničkih dijelova i sanitarnih čvorova te 24 smještajne jedinice u sklopu tzv. " hotela za samce" na adresi Vukovarska 81. 24 osobe ili obitelji s Liste prvenstva za par mjeseci trebalo bi dobiti novi dom.

Svjesni smo i da neke od stambenih jedinica u Vukovarskoj 81, u kojima su već stanari, traži obnovu te će ista biti provedena sukladno financijskim mogućnostima Grada.

2. Nadalje, nadležni odjel je već pokrenuo uređivanje ili obnovu još 10 stanova namijenjenih obiteljima s Liste prvenstva. Uređeni stanovi će uskoro dobiti nove stanare.

Na ovaj način zbrinuli bi do kraja godine 34 (od 70) obitelji ili osoba s Liste prvenstva. Dakle, samo u ovoj godini bi bila zbrinuta polovica korisnika s Liste prvenstva.

Treba uzeti u obzir da dugih 13 godina bivše gradske vlasti nisu dodijelile niti jedan gradski socijalni stan. Toliko o njihovoj "socijalnoj osjetljivosti" i borbi za potrebite.

VAŽNO:

- Grad Split nikoga nije niti će "izbaciti na ulicu", kako se to neistinito i huškački ponavlja u jednom mediju, već deložaciju može narediti isključivo sud po okončanju postupka.

- korisnici koji imaju reguliran status pri Hrvatskom zavodu za socijalnu skrb biti će oslobođeni tržišne najamnine te će nastaviti s plaćanjem povlaštene najamnine, do odluke suda.

- napominjemo kako je osnovni uvjet dodjele socijalnog stana da korisnik i članovi njegovog domaćinstva nemaju vrijedne imovine u vlasništvu, kako bi Grad mogao zbrinuti istinske socijalne slučajeve.

- nadležni gradski odjel će nastaviti svim pravnim sredstvima štititi vrijednu gradsku imovinu od različitih malverzacija koliko god to smetalo raznim interesnim skupinama ili pojedincima koji ne biraju načine obračuna s uvođenjem reda.

Nikakvi pritisci, prijetnje i napadi neće spriječiti da naši sugrađani koji su dokazali svoj loš socijalni i imovinski status te godinama strpljivo čekali - dobiju nužnu pomoć u stambenom zbrinjavanju.

Zahvaljujem na podršci brojnim Splićankama i Splićanima kojima je dosta trulog statusa quo, a koji su nam cijelo ovo vrijeme najveća potpora s ciljem da se ispravi dugogodišnja nepravda u stambenom zbrinjavanju socijalno naugroženijih.

Tako se najbolje pokazuje istinska ljubav prema svojem gradu", napisala je na društvenim mrežama Maja Đerek, pročelnica za gradsku imovinu u gradskoj upravi Grada Splita.