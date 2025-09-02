Gorjelo u zoru: Vatrogasci gasili požar u Kaštel Gomilici!

U ranim jutarnjim satima u Kaštel Gomilici izbio je požar trave uz brzu cestu.

Vatra je planula oko 04:40 sati, a opožareno je oko 100 kvadratnih metara površine.

Na intervenciju je izašao DVD Gomilica. Trojica vatrogasaca s jednim vozilom, koji su požar brzo stavili pod kontrolu.

Osim spomenute, u posljednja 24 sata vatrogasci su na području Splitsko-dalmatinske županije imali još nekoliko intervencija.

U Splitu je ujutro u 07:00 sati intervenirala Javna vatrogasna postrojba nakon što se u Bihaćkoj ulici oglasio vatrodojavni alarm. Na intervenciji je sudjelovalo jedno vozilo i šest vatrogasaca.

Požar trave, otvaranje stana...

DVD Slatine imao je intervenciju u 17:05 sati kada je izbio požar trave i drače, pri čemu je izgorjelo oko 30 kvadratnih metara površine. U gašenju je sudjelovalo jedno vozilo i trojica vatrogasaca.

U Makarskoj je u 12:24 sati zabilježena tehnička intervencija otvaranja vrata stana, u kojoj su sudjelovali vatrogasci JVP Makarska s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca.

U Lučanima je u 14:02 sati gorjela trava uz prometnicu. Izgorjelo je oko 20 kvadratnih metara, a požar su gasili vatrogasci JVP Sinj s jednim vozilom i dvojicom vatrogasaca.