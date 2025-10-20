Gorjelo na Skalicama!

Tijekom proteklih 24 sata vatrogasci s područja Splita i okolice odradili su niz intervencija, od tehničkih do požarnih.

U 18:18 sati Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u Pazdigradskoj ulici u Splitu zbog tehničke intervencije otvaranja vrata stana. Na intervenciji su sudjelovala 3 vatrogasca s jednim vozilom.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Split imalo je dvije intervencije tijekom dana. Prva se dogodila u 11:50 sati kada je planulo smeće u kontejneru u Vukovarskoj ulici. Na terenu su bila 3 vatrogasca s jednim vozilom. Druga intervencija zabilježena je u 23:48 sati, kada je gorjela veća količina papira na školskom igralištu Osnovne škole Skalice. Požar su gasila 3 vatrogasca s jednim vozilom DVD-a Split.

S područja županije dojavljeno je nekoliko događaja koji su proslijeđeni nadležnim postrojbama. U Resniku, u 12:50 sati, vatrogasci DVD-a Kaštela uklanjali su dva bora s prometnice. U intervenciji su sudjelovala 3 vatrogasca s jednim vozilom.

U Brnazama je u 15:22 sati planuo osobni automobil. Na intervenciju je izašla Javna vatrogasna postrojba Sinj s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca.

Dan je zaključen intervencijom u Svibu u 20:05 sati, gdje je izbio požar niskog raslinja. Požar je ugašen u 20:45 sati, a opožarena je površina od oko 500 četvornih metara. Na terenu su bila 3 vatrogasca s dva vozila iz DVD-a Lovreć.