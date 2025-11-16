Gorjeli polupodzemni kontejneri u Splitu: Vatrogasci intervenirali dva puta u manje od sat vremena

Splitski vatrogasci zabilježili su tri intervencije u protekla 24 sata, uključujući jedan tehnički izlazak i dva požara podzemnih kontejnera za papir.

Prva intervencija dogodila se u petak rano ujutro, oko 7:22 sati, kada je Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala u ulici Fausta Vrančića zbog tehničke intervencije koja je uključivala otvaranje vozila. Na teren je izašla ekipa 1/3 JVP-a Split.

U večernjim satima uslijedile su dvije vatrogasne intervencije DVD-a Split, obje vezane uz zapaljene polupodzemne kontejnere za papir.

Prvi požar izbio je u 22:30 sati u Karamanovoj ulici, gdje je jedno vozilo DVD-a Split s tri vatrogasca ugasilo zapaljeni kontejner. Drugu intervenciju bilježe u 23:48 sati, kada je također 1 vozilo i 3 vatrogasca DVD-a Split gasilo požar polupodzemnog kontejnera u Jobovoj ulici.

Srećom, u svim intervencijama situacija je brzo stavljena pod kontrolu, a ozlijeđenih osoba nije bilo.