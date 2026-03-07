Gorivo poskupljuje! Pogledajte koje će biti nove cijene

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, prema izračunu Agencije za ugljikovodike cijela litre dizela poskupljuje 24 centa, što znači poskupljenje na prosječnom spremniku goriva od 50 litara čak 12 eura. Benzin, s druge strane poskupljuje 9 centi, što na spremniku od 50 litara znači poskupljenje od 4,5 eura. Plavi dizel u utorak poskupljuje 26 euro centi, a na prosječnom spremniku to je čak 13 eura više.

Kako doznaju, Vlada će u ponedjeljak održati sjednicu i donijeti odgovarajuće mjere, koje točno - konzultirat će se za vikend. Očekuje se novo ograničenje cijena.