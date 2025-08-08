Gorica uoči susreta s Hajdukom dovela dva pojačanja

HNK Gorica je prošlog vikenda započela sezonu remijem u Varaždinu, a uoči gostovanja na Poljudu u okviru drugog kola SHNL-a, Goričani su zaključili dva nova pojačanja.

Prvi potpis je crnogorski veznjak Ognjen Bakić, igrač kojega je Rijeka na zimu pokušala dovesti ponudom od 250 tisuća eura.

Bjeličin miljenik bio je velika želja Rijeke

Šibenik tada nije pristao, tražio je gotovo dvostruko više, a ovog ljeta se Rijeka nije vraćala s novom ponudom – iako je, prema izvorima bliskim klubu, Bakić ostao “tiha patnja” riječkog stožera.

Hrvatskoj publici Bakić je poznat još iz Osijeka, gdje ga je Nenad Bjelica iz druge momčadi prebacio u prvu, a zatim poveo i u Trabzonspor.

U Turskoj nije upisao nastup, no po povratku u Šibenik postao je standardan i prošle sezone odigrao 44 utakmice. U Gorici ga dobro poznaje Mario Carević, s kojim je surađivao tijekom devet utakmica u dresu Šibenika.

U Goricu je stigla i zamjena za Mikanovića

Drugo pojačanje dolazi na desni bok, gdje je Gorica ostala tanka nakon odlaska Dina Mikanovića u rumunjsku Universitateu Cluj. Na jednogodišnju posudbu iz ukrajinske Zorje stigao je slovenski branič Žan Trontelj (25).

Riječ je o bivšem igraču Brava i Mure, s iskustvom igranja u svim mlađim selekcijama Slovenije. Prošle sezone je skupio 27 nastupa i jednu asistenciju u ukrajinskom prvenstvu i europskim natjecanjima, piše Gol.hr.