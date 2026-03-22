GORICA - RIJEKA 4-0: Debakl Rijeke u Gorici, Bogojević zabio hat-trick

Nogometaši Gorice i Rijeke danas su od 17:45 odigrali posljednji utakmicu 27. kola SuperSport HNL-a, a slavila je Gorica uvjerljivim rezultatom od 4:0.

Domaćini su poveli već u 12. minuti kada je Pozo uposlio Ercega koji je zabio za 1:0. Na drugi se pogodak čekalo sve do 52. minute kada je Pršir asistirao Bogojeviću, a on pogodio gornji desni kut za 2:0. U 65. je minuti Erceg izborio kazneni udarac nakon provjere VAR-a, no Prširov je pokušaj obranio Zlomislić. U 70. je minuti Čabraja s lijeve strane dodao Bogojeviću koji iskosa pogađa isti dio mreže kao i kod svog prvog pogotka za 3:0. Konačnih 4:0 postavio je također Bogojević upisavši hat-trick, Epailly je dodao, a trostruki je strijelac Gorice pogodio donji desni kut za veliku pobjedu Goričana.

Rijeka je ovim porazom ostala 15 bodova iza drugoplasiranog Hajduka, a 25 od Dinama. Gorica se pobjedom popela na sedmo mjesto s 31 bodom, čak 32 manje od prvoplasiranog Dinama.