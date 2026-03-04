Gorica izbacila Varaždin u Kupu

Gorica je prvi polufinalist SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. U četvrtfinalu je pobijedila 3:1 u Varaždinu i tako izborila mjesto među najbolje četiri momčadi. Za Goricu su zabili Theo Epailly, Žan Trontelj i Jurica Pršir, a za Varaždin je zabio Luka Mamić.

Gorica je u drugoj minuti iskoristila grešku domaće obrane i povela prvijencem 27-godišnjeg Francuza Epaillyja. Samo pet minuta kasnije poravnao je Mamić preciznim udarcem glavom nakon ubačaja iz kuta, piše Index.

Goste je u vodstvo u 28. minuti vratio Trontelj prekrasnim udarcem s distance. Slovenac je povukao loptu, pucao s otprilike 25 metara i neobranjivo pogodio. Konačnih 1:3 postavio je Pršir nakon što se najbolje snašao u šesnaestercu poslije kornera.

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore