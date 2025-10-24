GORICA – HAJDUK 1-3: Splićani uzeli puni plijen na gostovanju

Hajduk je danas s početkom od 18 sati igrao protiv Gorice u Velikoj Gorici u okviru 11. kola SuperSport HNL. Kao pobjednik susreta izišao je Hajduk koji je slavio rezultatom 1:3, a zabijali su Šarlija u 4. minuti, Šego u 53. i Sigur u 67., a za domaćine je zabio Čuić u 76. minuti.

Hajduk i Gorica odmjerili su snage na Poljudu u 2. kolu SuperSport HNL, a Bijeli su tada slavili s 2:0 golovima Benrahoua i Šege.

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Anto Marić iz Zagreba i Vinko Podrug iz Zagreba, a četvrti sudac je Antonio Melnjak iz Rijeke. VAR sudac je Ivan Vučković, a asistent VAR suca Luka Pušić, obojica iz Zagreba.

U trećoj je minuti Hajduk prvi zaprijetio na utakmici preko Almene čiji je slobodni udarac ispod grede iščupao Matijaš i odbio u korner. Nakon tog kornera, Hajduk je došao u vodstvo: izveo ga je Almena, a Hrgović spustio do Šarlije koji je zabio za 0:1. U sedmoj je minuti Šego pucao iz okreta, ali preko gola. Sedam minuta potom šutirao je Rebić, ali preslabo, bio je to lak plijen za vratara Gorice.

U 15. je minuti Kavelj pucao iz prve, otišlo je preko gola. Dvije minute kasnije Pukštas je presjekao loptu, ali nije uspio stići do nje, domaćini su odbili u aut. U 24. je minuti požutio Pukštas, koji mu je ujedno i četvrti, pa neće konkurirati protiv Slaven Belupa. Tri je minute kasnije Hrgović lijepo povukao i ubacio, no Almena nije stigao tu loptu. U 29. je minuti Šego pao nakon udarca Filipovića koji nije dobio karton. Minutu nakon Sigur je zakačio Trontelja kojeg je raskrvario, a Pršir je nakon svega dobio žuti karton.

U 37. je minuti Čuić bio u prilici, Ivušić je obranio i predriblao ga, a nakon toga Hajduk je krenuo prema naprijed i zabio: Pukštas je odigrao dijagonalu do Rebića koji je proslijedio do Hrgovića. Mladi je bek ubacio na drugu stranu, Pukštas poslao glavom dalje do Krovinovića koji je zatresao mrežu za 0:2. Pogodak se provjeravao zbog Šegina zaleđa koji je dirao loptu netom prije no što je Krovinović zabio, a zbog toga je gol i poništen. U 45. je minuti Šego pokušao ubaciti u sredinu, no lopta je zapela u nogama domaćina. S druge je strane Šarlija dobio žuti karton zbog povlačenja za dres.

U prvoj minuti trominutne sudačke nadoknade Gorica je imala slobodni udarac koji je izveo Pršir, lopta je otišla u korner. Izveo ga je Pršir, a Rebić je odbio u aut. To je ujedno bila posljednja prilika poluvremena.

Drugo je poluvrijeme započelo šutom Durakovića, ali ravno u Ivušića. U 51. je minuti Krovinović pao nakon što ga je s leđa srušio Pozo u kaznenom prostoru, a sudac Pavlešić odmah je pokazao na bijelu točku i žuti karton Pozi. Izvođač najstrože kazne bio je Šego koji je poslao Matijaša u jednu, a loptu u drugu stranu za 0:2. U 58. su se minuti sudarili Kavelj i Šarlija, intervenirale su obje liječničke ekipe, a potom su se igrači pridignuli i nastavili s igrom, no još su malo predahnuli s obzirom na to da je utakmica bila nakratko prekinuta zbog bakljade.

Nakon što je igra nastavljena, Hajduk je povećao prednost u 67. minuti: Almena je izveo korner, Mlačić je odigrao do Sigura koji je pogodio rašlje. Minutu potom izašli su Pavičić i Duraković, zamijenili su ih Fiolić i Pelko. U 72. je minuti pucao Fiolić, Ivušić je obranio.

U 75. je minuti pucao Almena, Matijaš je obranio, a minutu potom Gorica je smanjila na 1:3: Kavelj je proigrao Pozu koji je ubacio u peterac, a Čuić poslao loptu u mrežu. Dvije minute kasnije pucao je Šego iskosa, Matijaš je odbio u korner. U 78. je minuti Bamba zamijenio Almenu. U 84. minuti Hajduk je imao dobru priliku: Rebić je ubacio, Bamba pucao glavom, ali neprecizno. Potom je Kalik zamijenio Šegu. U 86. minuti pucao je Pršir, otišlo je pored gola.

U prvoj minuti desetominutne nadoknade požutio je Trontelj. Potom su Rebića i Hrgovića zamijenili Durdov i Raçi. U 4. minuti nadoknade Vrzić je zamijenio Kavelja, a minutu zatim požutio je Pelko. U 6. je minuti Gashi ušao umjesto strijelca Čuića, a do kraja nije bilo većih prilika.

GORICA: Matijaš - Perić, Filipović, Leš - Trontelj, Pozo, Pavičić, Duraković - Pršir, Kavelj - F. Čuić

Klupa: Žarkov, Došen, Josić, Gurlica, Kasumović, Bakić, Vrzić, Fiolić, Pelko, Kučiš, Gashi

HAJDUK: Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Krovinović - Almena, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Lučić, Silić, Gonzalez, Guillamon, Kalik, Raci, Melnjak, Bamba, Capan, Durdov, Skoko