GORI SVE Ogromna bakljada na Poljudu

Hajduk danas s početkom od 15 sati dočekuje Vukovar 1991 na Poljudu u okviru 18. kola SuperSport HNL-a. Rezultat je na poluvremenu 1:0, a strijelac za Bijele bio je Šego u 7. minuti.

Posljednji susret jesenskog dijela sezone Bijeli dočekuju na drugom mjestu prvenstvene tablice, s osvojena 34 boda, četiri manje od vodećeg Dinama koji ima i utakmicu više nakon što je jučer svladao Lokomotivu.

U 61. su minuti gosti poravnali rezultat, nakon prekida ubacio je González, Šego nije dobro čuvao Puljića koji je nakon udarca glavom poslao loptu prema mreži nemoćnog Silića za 1:1.

U 70. je minuti Hajduk ponovno došao u vodstvo: u svega četiri minuta što je ušao, Livaja je zabio gol: Rebić je ubacio, a Hajdukova je desetka glavom poslala loptu u mrežu Vukovara za 2:1.

Bakljada, koju je organizirala Torcida, zapalila je atmosferu i dodatno podigla ionako glasno navijanje. Dim se širio stadionom, pjesma nije prestajala.