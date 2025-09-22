Close Menu

Gori Moskva: Veliki napad dronovima, odjekuju eksplozije

Dronovi zasuli rusku prijetolnicu

Glavni grad Rusije u ponedjeljak navečer napadnut je dronovima. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanjin objavio je da je ruska protuzračna obrana u akciji, javljaju ruski mediji.

Dosad je, prema informacijama koje je dao gradonačelnik Moskve, srušeno 11 dronova. Nema informacija o šteti i žrtvama.

Nebo iznad Moskve je zatvoreno zbog ukrajinskih dronova. Otkazano je i odgođeno više od 30 letova, a privremeno je bio obustavljen i rad zračne luke Šeremetjevo.

