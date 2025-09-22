Gori Moskva: Veliki napad dronovima, odjekuju eksplozije

Glavni grad Rusije u ponedjeljak navečer napadnut je dronovima. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanjin objavio je da je ruska protuzračna obrana u akciji, javljaju ruski mediji.

Dosad je, prema informacijama koje je dao gradonačelnik Moskve, srušeno 11 dronova. Nema informacija o šteti i žrtvama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nebo iznad Moskve je zatvoreno zbog ukrajinskih dronova. Otkazano je i odgođeno više od 30 letova, a privremeno je bio obustavljen i rad zračne luke Šeremetjevo.

😳 Low-flying cargo plane spotted over Moscow Eyewitnesses report that, allegedly during the drone attack and the shutdown of Sheremetyevo Airport, a cargo airliner flew at low altitude over the Novaya Moskva district. https://t.co/9qkwoMQCF1 pic.twitter.com/di9SYZkdLp — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2025