Goran vozio pijan, a zatim molio sutkinju: ‘Nemojte, imao sam dobar razlog…’

Prema presudi, sve se dogodilo oko pola sata iza ponoći na Slavonskoj cesti 40 u Bjelovaru. Goran (44) upravljao je osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,76 promila.

Goran je sutkinji priznao da je te noći vozio pijan. No, zamolio je da bude blaga kod kažnjavanja jer je imao dobar razlog za nazdraviti.

“Pio sam pivo te večeri. Inače ne pijem, ali supruga i ja imali smo godišnjicu braka i zato sam konzumirao alkohol. A vozio sam do benzinske jer nam je ponestalo cigareta”, branio se Goran.

No, sutkinja ga je ipak odlučila kazniti s 900 eura i 30 eura prekršajnih troškova. Dobio je i tromjesečnu zabranu vožnje, piše Danica.