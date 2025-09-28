Goran Sablić nije više trener Veleža

Goran Sablić više nije trener Veleža. Odluka o razlazu donesena je nakon mostarskog derbija protiv Zrinjskog, kojeg je s klupe Plemića vodio njegov bivši suigrač Igor Štimac.

Sablić je klupu Veleža preuzeo na početku sezone, ali rezultati nisu ispunili očekivanja. U devet odigranih kola Rođeni su ostvarili tek jednu pobjedu, tri remija i pet poraza. Trenutačno se nalaze na osmom mjestu ljestvice, no već danas bi ih pobjedama mogli preskočiti Rudar i Posušje, što znači da bi deveto kolo mogli završiti i na samom začelju prvenstvene ljestvice.

U klupskom priopćenju navedeno je da je Sablić preuzeo odgovornost za loš učinak te podnio ostavku, koju je Uprava prihvatila. Iz Veleža su mu zahvalili na radu i poželjeli uspjeh u nastavku karijere, dok će u narednim danima započeti razgovori o imenovanju novog šefa stručnog stožera, piše Germanijak.