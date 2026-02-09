Goran Milić imao tešku operaciju: "Doktori jamče novih 80.000 kilometara"

Legendarni televizijski novinar i voditelj Goran Milić javio se svojim pratiteljima putem Facebooka objavivši video iz bolničke sobe, u kojem je otvoreno govorio o zdravstvenom zahvatu kojem je nedavno podvrgnut.

Na snimci Milić sjedi na bolničkom krevetu u kratkoj pidžami i jede obrok, a pažnju privlače vidljivi flasteri na koljenima. Kako je sam otkrio, riječ je o posljedicama operacije oba koljena, nakon koje slijedi oporavak i rehabilitacija.

„Operacija dva koljena obavljena, gurtne zamijenjene, doktori jamče novih 80.000 kilometara hodanja“, poručio je Milić u objavi, ne skrivajući prepoznatljivi humor i optimizam koji ga prate kroz cijelu karijeru.

Zahvalio je liječnicima, medicinskom osoblju i fizioterapeutima koji sudjeluju u njegovu oporavku te najavio kako će ih javno predstaviti za otprilike mjesec dana, ako – kako je napisao – ponovno protrči zagrebačkim Trgom Francuske Republike.

U istoj objavi iskoristio je priliku i da podsjeti gledatelje na završnicu svog aktualnog televizijskog projekta. „A vas molim da sutra, ponedjeljak, pogledate posljednju, osmu epizodu serijala What’s Up Kina na HTV1 od 20.15 sati. Cijela emisija, a posebno posljednjih pet minuta, dat će vam za misliti…“, poručio je Milić.

Objava je izazvala brojne reakcije i poruke podrške, a mnogi su mu poželjeli brz i uspješan oporavak te povratak u punu formu, kakvu publika od njega godinama i očekuje.