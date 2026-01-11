Google ukida opcije koje su mnogi godinama koristili

Google postupno ukida značajke Gmailify i 'Provjeri poštu s drugih računa' u web verziji servisa, čime se onemogućuje upravljanje vanjskim e-mail računima (poput Outlooka ili Yahooa) izravno putem preglednika na stolnim i prijenosnim računalima. Te su opcije bile popularne jer su, uz osnovni pristup pošti, donosile dodatne Gmailove funkcije, poput bolje zaštite od neželjene pošte, pametnih kategorija u ulaznoj pošti, naprednijeg pretraživanja i kvalitetnijih obavijesti na mobilnim uređajima.

Za mnoge korisnike to je bio najjednostavniji način da objedine više inboxa na jednom mjestu, bez potrebe za dodatnim aplikacijama ili prosljeđivanjem poruka, piše Makeuseof.

Razlog za ukidanje ovih mogućnosti leži u zastarjeloj tehnologiji na kojoj su temeljene. Gmailify i provjera pošte s drugih računa oslanjaju se na protokol POP3, standard za elektroničku poštu koji potječe još iz kasnih osamdesetih godina prošlog stoljeća, a njegova današnja specifikacija stara je gotovo tri desetljeća.

Iako je POP3 dugo bio pouzdan i raširen, s vremenom je postao zastario, osobito u pogledu sigurnosti. U usporedbi s modernijim protokolima, nema dovoljno snažne mehanizme zaštite, što ga čini ranjivijim na zloupotrebe i neovlašten pristup. Upravo zato velike tehnološke tvrtke, uključujući Google i Microsoft, posljednjih godina ubrzano napuštaju POP3 te prelaze na sigurnije i fleksibilnije alternative poput IMAP-a.

Za korisnike to znači i neminovnu promjenu navika. Gmail će i dalje podržavati IMAP u svojim mobilnim aplikacijama, pa će na pametnim telefonima i tabletima i dalje biti moguće pristupati više računa unutar jedne aplikacije. Međutim u web verziji Gmaila ta mogućnost više neće postojati. To ujedno znači kraj integracije Gmailovih naprednih značajki za vanjske račune, što će nedostajati mnogima, posebice korisnicima koji su se oslanjali na njega kao centralno mjesto za sve e-mailove.

Korisnici koji žele objediniti sve sandučiće na računalu sada imaju ograničen izbor: jedna opcija je prosljeđivanje poruka s drugih računa na adresu na Gmailu, no to nije uvijek praktično ni poželjno, a druga mogućnost je korištenje desktop klijenata za e-poštu trećih strana. Programi poput Thunderbirda, koji je otvorenog koda i dostupan na više platformi, nude široku podršku za različite e-mail servise, uključujući i Microsoft Exchange. Ipak, takva rješenja nemaju jednostavnost i dostupnost webmaila, kojem se može pristupiti s bilo kojeg računala putem preglednika.

Unatoč ovim promjenama, sam Gmail ne gubi na važnosti. Google nastavlja razvijati svoju uslugu i uvoditi nove funkcije, poput alata za lakše upravljanje pretplatama i čišćenje inboxa.

AI inbox u Gmailu

No nije da Google samo gasi, već i uvodi novitete. Naime transformira Gmail u pametnog osobnog asistenta dubljom integracijom svog AI asistenta Gemini, a on će korisnicima omogućiti potpuno novi način upravljanja elektroničkom poštom. Ključna novost je uvođenje 'AI Inboxa' na bočnoj traci te će on, umjesto klasičnog popisa poruka, nuditi personalizirane sažetke najvažnijih informacija i istaknute zadatke poput dospjelih računa ili podsjetnika na obaveze.

Pretraživanje sandučića postaje izravan razgovor s asistentom, pa će korisnici umjesto upisivanja ključnih riječi moći postavljati konkretna pitanja, na što će sustav odgovoriti preciznim podatkom umjesto pukim popisom mailova. Dok će napredne opcije poput lekture i AI pregleda pretrage biti rezervirane za pretplatnike paketa Pro i Ultra, osnovni alati za pomoć pri pisanju i pametni odgovori prilagođeni stilu korisnika bit će svima besplatno dostupni.

Iz tvrtke ističu da se privatni sadržaj korisnika neće koristiti za obuku AI modela, a sve opcije bit će moguće isključiti. Nove značajke trenutno ulaze u fazu testiranja u SAD-u dok se globalna dostupnost očekuje u nadolazećim mjesecima.