Google pod kritikama, djeci šalje obavijesti da ugase roditeljski nadzor

Google se našao na meti kritika zbog slanja e-poruka djeci mlađoj od 13 godina u kojima ih obavještava kako na svoj rođendan mogu isključiti roditeljski nadzor. Internetski div optužen je za zaobilaženje roditelja i 'vabljenje' djece radi profita. Nakon oštrih reakcija, tvrtka je najavila da će za isključivanje nadzora ubuduće tražiti i odobrenje roditelja, prenosi Index.

Google omogućuje djeci posjedovanje računa od rođenja, pod uvjetom da ih postave i nadziru roditelji. Putem tih postavki roditelji mogu blokirati sadržaj za odrasle, pratiti povijest pretraživanja te kontrolirati vrijeme provedeno pred ekranom i preuzimanje aplikacija na Android uređajima. Međutim, te su postavke neobavezne za djecu stariju od 13 godina. Uoči 13. rođendana, Google je slao e-poruku i djetetu i roditelju, obavještavajući ih da će dijete uskoro moći samostalno isključiti nadzor.

Praksu je kritizirala Melissa McKay, predsjednica Instituta za digitalno djetinjstvo, organizacije za online sigurnost, nakon što je otkrila da je Google poslao takvu poruku njezinom sinu. 'Korporacija vrijedna bilijun dolara izravno kontaktira svako dijete kako bi mu rekla da je dovoljno staro da 'diplomira' iz roditeljskog nadzora. E-poruka objašnjava kako dijete može samo ukloniti te kontrole, bez roditeljskog pristanka ili uključenosti', napisala je na LinkedInu. 'Google prisvaja autoritet nad granicom koja im ne pripada. Preoblikuje roditelje kao privremenu neugodnost koju treba prerasti i pozicionira korporativne platforme kao zadanu zamjenu. Nazovite to onim što jest. Vabljenje za angažman. Vabljenje za podatke. Vabljenje maloljetnika radi profita'. Konzervativci su ustvrdili da Google pokušava 'uspostaviti izravan odnos' s djecom.

'Ovo pokazuje s čime se roditelji suočavaju kada je riječ o upravljanju putovanjem svoje djece kroz digitalni svijet', rekla je Julia Lopez, ministrica tehnologije u sjeni. 'Nije jednostavno biti strog i budan roditelj kada tehnološke tvrtke pokušavaju uspostaviti izravan odnos s vašim djetetom koji zaobilazi kontrole. Zato moja stranka sada smatra da bi digitalna dob pristanka trebala biti podignuta na 16 godina za društvene medije. Moramo postaviti jednostavna pravila i jasne granice u online svijetu'.

Rani Govender iz Nacionalnog društva za sprječavanje okrutnosti prema djeci istaknula je: 'Svako se dijete razvija drugačije, a roditelji i skrbnici trebali bi biti ti koji će sa svojim djetetom odlučiti kada je pravo vrijeme za promjenu roditeljskih kontrola i kako žele pristupiti tome kao obitelj. Ostavljanje djece da donose odluke u okruženjima gdje su dezinformacije raširene, identiteti korisnika nepoznati i gdje se događaju rizične situacije, može ih izložiti opasnosti'.

Katie Boyd Britt, američka republikanska senatorica iz Alabame, rekla je: 'Roditelji, a ne korporacije, trebali bi voditi ove razgovore sa svojom djedom. Vrijeme je da se donese zakonodavstvo koje štiti našu djecu na internetu i vraća roditelje za volan'.

Kao odgovor na kritike, Google je objavio da ažurira svoje postavke te će roditelji također morati odobriti isključivanje nadzora. 'Nadovezujući se na našu predanost obiteljskoj sigurnosti, provodimo planirano ažuriranje kako bismo zahtijevali formalno roditeljsko odobrenje za tinejdžere da napuste nadzirani račun', rekao je glasnogovornik tvrtke.

'Ove promjene bolje osiguravaju da zaštite ostanu na snazi dok se i roditelj i tinejdžer ne osjete spremnima za sljedeći korak. Ovo se nadovezuje na našu postojeću praksu slanja e-poruka i roditelju i djetetu prije promjene kako bi se olakšali obiteljski razgovori o prijelazu računa'.

Iz tvrtke su dodali da će djeca starija od 13 godina i dalje moći stvarati nove račune bez roditeljskog nadzora. Trinaest godina je minimalna dob za pristanak na obradu osobnih podataka u Velikoj Britaniji i SAD-u, dok je u Francuskoj ta dob 15, a u Njemačkoj 16 godina.

Liberalni demokrati pozvali su na podizanje dobi pristanka za obradu podataka s 13 na 16 godina, dok su Konzervativci nedavno zatražili zabranu korištenja društvenih medija za mlađe od 16 godina.

U međuvremenu, Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, nakon kritika vezanih uz sigurnost tinejdžera, sada automatski postavlja račune mlađih od 18 godina na profile s ograničenjima koji zahtijevaju roditeljski nadzor. Ured povjerenika za informacije i Ofcom kontaktirani su za komentar.