Google najavom oduševio korisnike Gmaila

U posljednjih dvadeset godina većini ljudi životi su se prilično promijenili. Oni koji su sredinom prvog desetljeća ovog tisućljeća bili u školama i na fakultetima sada su vjerojatno zaposleni, vjenčali su se, dobili djecu i slično. Mnogima su se promijenili i njihovi interesi, glazba koju slušaju, filmovi koje vole itd., no za dio ljudi kroz sve ove godine jedna se stvar nije promijenila - njihova adresa na Gmailu.

Mnogi su na početku Gmail otvorili kao “drugi” mail jer su već imali primarnu mail adresu, a dio korisnika, umjesto imena i prezimena, stavio je ime tadašnjeg omiljenog benda, sportskog kluba, smislili su nekakav nadimak i slično, piše Dnevnik.hr.

S vremenom je Gmail postao najveći mail servis na svijetu i od sekundarnog postao primarni mail servis pa je dio korisnika zapeo s korisničkim imenima iz prošlosti, no više ih ne žele promijeniti jer tu imaju brojne mailove, poruke i slično koje ne bi htjeli izgubiti ako promijene mail adresu.

No čini se kako bi Google uskoro mogao riješiti taj problem.

Američka kompanija tako će korisnicima Gmaila omogućiti promjenu postojeće email adrese, odnosno moći će promijeniti postojeće korisničko ime, dok će zadržati sve podatke i informacije kao i do sada. Korisnici Gmaila godinama zahtijevaju tu mogućnost i Google im se ovih blagdana napokon smilovao, no treba naglasiti kako će trebati vremena dok ta opcija svima postane dostupna.

Naime, njeno lansiranje bit će postupno i na početku ograničeno samo na indijsko i još neka tržišta, a naknadno će se proširiti i na druge države. Trenutačno nije poznato koje će regije i tržišta nakon Indije dobiti tu mogućnost, a iz Googlea ne odgovaraju na novinarske upite.

Iako će korisnici sada moći koristiti novu adresu i korisničko ime, oni neće izgubiti dugogodišnju adresu te će ona i dalje biti dostupna i moći će se koristiti, dok će mailovi koji se pošalju na tu adresu, stizati i na novu adresu. Također, stari mail i dalje će se moći koristiti za pristup Googleovim servisima poput Drivea, Mapsa, YouTubea itd.

Jednom kada korisnici naprave novu Gmail adresu, sljedećih godinu dana neće moći stvarati novu Gmail adresu, niti će moći izbrisati adresu koju su stvorili.

U slučaju Gmaila može se iskoristiti poslovica “bolje ikada, nego nikada” pa makar to bilo i sa zakašnjenjem od dvadesetak godina te je jasno kako će ovu opciju mnogi cijeniti i iskoristiti čim im postane dostupna.