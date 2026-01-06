Google najavio važnu promjenu za Gmail korisnike

Ako koristite internet 2026., velika je vjerojatnost da imate Gmail adresu. Htjeli to ili ne, Googleova besplatna e-mail usluga široko je rasprostranjena diljem svijeta i po popularnosti nadmašuje konkurente još od lansiranja 2004.

Dvadeset i dvije godine je dugo razdoblje, pa je moguće da vam je vaša Gmail adresa danas pomalo neugodna – pogotovo ako ste tada, prateći „društvene norme“, otvorili račun s čudnim nadimkom umjesto da jednostavno koristite svoje ime, piše Express. Google dosad nikada nije dopuštao promjenu e-mail adrese, ali to bi se uskoro moglo promijeniti.

Kako je primijetio 9to5Google, Googleova stranica za podršku, koja je trenutačno dostupna samo na hindskom jeziku, navodi da tvrtka uvodi novu opciju koja omogućuje promjenu @gmail.com adrese povezane s vašim Google računom.

To bi značilo da sve vaše Google usluge ostaju na istom mjestu, ali se e-mail adresa napokon može promijeniti. Ako vam se ovo čini kao nešto što biste željeli, ima još dobrih vijesti. Google je, srećom, razmislio o tome što će se dogoditi sa starom adresom, jer će mnogi ljudi i usluge vjerojatno i dalje slati poruke na nju.

„Stara e-mail adresa na vašem Google računu koja završava s gmail.com bit će postavljena kao alias“, navodi Google. „E-poštu ćete primati i na staru i na novu adresu.“

To znači da ne morate nužno svima javljati da ste promijenili adresu, ali možete početi dijeliti novu ili je koristiti pri prijavi na nove usluge, prenosi N1.

Također, nećete morati naknadno mijenjati prijave, načine plaćanja i slično – što je odlično.

Google navodi i da ćete se moći prijavljivati u Googleove usluge poput Gmaila, Mapsa i Drivea koristeći staru ili novu adresu, ali nećete moći izraditi novu e-mail adresu za svoj Google račun 12 mjeseci nakon stvaranja nove adrese.

Sve ovo zvuči sjajno, no Google vjerojatno ovu mogućnost uvodi postupno kako bi provjerio koje bi se poteškoće mogle pojaviti. Googleove usluge uglavnom rade vrlo glatko, ali ovakva promjena lako može „izvući na površinu“ neočekivane probleme.

Tehnološki div napominje da promjena Gmail adrese „može uzrokovati određene probleme pri korištenju Googleovih usluga i značajki“. Google očekuje poteškoće povezane s prijavom na Chromebook uređaje te u situacijama kada ste prijavljeni u uslugu treće strane putem svojeg Google računa.