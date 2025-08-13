Gonzalo Garcia: Sva krila su u formi! Bamba raste, tu je i Rebić. A strah ne postoji u kostima ovog čovjeka

Odbrojavanje je završeno i došli smo do ključne Hajdukove utakmice uvodnog dijela sezone. One u kojoj će tražiti prolaz u playoff Konferencijske lige. Bijeli u četvrtak u Tirani brane prednost od 2:1 iz Splita, a utakmicu na "Air Albaniji" najavili su Adrion Pajaziti i Gonzalo Garcia.

Evo kako utakmicu vidi motor Hajduka i čovjek kojeg trener Dinama Ilir Daja smatra najopasnijim za njegovu momčad, pišu Sportske novosti.

- Vrlo sam uzbuđen što igram kod kuće, bit će tu i moja obitelj. Već sam igrao na ovom stadionu i jako mi je drago što sam opet ovdje - rekao je Pajaziti i dotakao se svoje igre u prvoj utakmici.

- Bilo je dobro, ali mogu i puno bolje. Nadam se da ću to pokazati već u ovoj utakmici.

Kako je igrati na ovom stadionu?

- Stadion je sjajan i moderan. Uvijek je tu puno navijača i uvijek su bili sjajni. Ponavljam, bit će tu i moja obitelj i to mi je posebno drago - rekao je Pajaziti i dotakao se plana za utakmicu.

- Moramo ući agresivnije i budnije nego što smo to napravili u Splitu. Mi uvijek igramo isto i nećemo se nikome prilagođavati.

Jeste li spremni pucati jedanaesterac bude li potrebe?

- Nadam se da neće biti potrebe, ali imam dovoljno samopouzdanja i pucat ću budem li na terenu.

Mikrofon je nakon Pajazitija dobio trener Gonzalo Garcia.

- Očekujem tešku utakmicu, ali se nadam da ćemo ući s više energije no u prvom susretu. Oni su dobra ekipa, ali mi smo došli po prolaz - rekao je Garcia i dao ocjenu prvoj utakmici.

- Po meni smo bili dobri, ali imamo još puno segmenata u kojima možemo napredovati, ovo je Europa i ništa nije jednostavno. Igramo protiv momčadi koja je dugo s trenerom i imaju razrađene mehanizme. Zabili su nam eurogol, nismo imali baš ni sreće. Mislim da krećemo kao favoriti, ali ovo može otići na bilo koju stranu. Nadam se da ćemo se na kraju mi radovati.

Hajduk je prije par dana igrao utakmicu...

- Neki igrači su igrali previše minuta, ali nismo baš imali prostora za odmor. Neki su već odigrali i previše, ali nemamo izbora. Imamo po dva dana za pripreme utakmica. Broj utakmica nije naša prednost. Mi moramo ići na pobjedu u svakoj utakmici, to je naša obveza - rekao je Garcia i dotakao se potencijalnih promjena.

- Imamo sreću što su nam sva krila u formi. Bamba raste, tu je i Rebić, Šego je pokazao da može zabiti. Imamo i Brajkovića koji je odličan. Vidjet ćemo, imamo izbora na toj poziciji.

Koliko će vam značiti podrška navijača?

- Oni su najveća stvar koju ovaj klub ima. Svugdje idu s nama, ne znam što ih može spriječiti da dođu u Tiranu. Mi nikad nismo sami. Očekujem puno ljudi i nadam se dobroj utakmici - rekao je Garcia pa pričao o potencijalnim jedanaestercima.

- Nadam se da ćemo ih izbjeći, želimo završiti posao u 90 minuta. Pajaziti će pucati ako bude na terenu, on se ne boji ničega i ima sjajan mentalitet. Strah ne postoji u kostima tog čovjeka - zaključio je Gonzalo Garcia najavu uzvratne utakmice protiv Dinamo Cityja.

Što se postave tiče, on nema puno nedoumica. Na golu bi trebao biti Ivušić, desno Karačić, a lijevo Hrgović. Vezni red sastojat će se od Krovinovića, Kalika i Pajazitija, dok bi golu domaćina trebali prijetiti Bamba, Brajković i Livaja. Utakmica je na rasporedu u 20:45 sati, a pobjednik ide na boljeg iz ogleda Jagiellonije i Silkeborga.