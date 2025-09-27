GONZALO GARCIA NAKON POBJEDE: Nepotrebni su nam golovi dali povod za 3-5-2

Hajduk je danas s početkom od 18:45 igrao protiv Lokomotive na Poljudu u utakmici 8. kola SuperSport HNL. Kao pobjednik ovog dvoboja izišao je Hajduk koji je slavio rezultatom 2:0 odnosno golom i prvijencem Rebića nakon ubačaja Livaje i golom Kalika iz 85. minute nakon ubačaja Karačića.

Na pitanja novinara odgovarao je trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Zašto ste se odučili na 3-5-2?

- Na to sam se odlučio jer sam analizirao protivnika. Znao sam da su fizički dobra momčad, morali smo se prilagoditi, naći rješenje. Nepotrebni su nam golovi dali povod za ovo, sad bolje vidim neke stvari i moram imati dobre igrače na terenu. Nikad ne mijenjam svoj stil igre pretjerano puno.

Što je s Livajom?

- Osjećao je nešto, moramo vidjeti što je, je li ozljeda ili ne.

Kada ste izvadili Rebića, igrali ste bunker?

- Rebić je jak fizički, zato smo pali, Pajaziti je pao. Njihovi su braniči jaki i brzi. Pokušali smo napadati, ali moramo razumjeti da nismo bili najsvježiji.

Što mislite o igri s trojicom iza?

- Trenirali smo samo jedan dan s trojicom iza. To sam i prije igrao, primjerice u Istri, ali ne u posljednjih šest mjeseci. Moramo shvatiti da ne mogu svi pokriti sve, ali moramo dati sve od sebe, rasporediti uloge. Mislim da nećemo ovako igrati zauvijek, ali danas je ovo bio najbolji način.

Tko će zamijeniti Livaju?

- Moram vidjeti, ovisi o svemu. Rebić može igrati, Kalik također, kao i Pukštas. Mislit ću o tome sutra.

Karačić je odigrao dobru utakmicu?

- Da, radio je ono što očekujemo od njega, ali nitko nije bio najbolji danas. Moramo raditi bolje, a Karačić ima dobar mentalitet.

Kako preživjeti nadolazeći raspored?

- Moramo se dobro pripremati za utakmice, ne mijenjam svoj mindset. Čak i ovo što smo izgubili protiv Dinama gura me dalje i pozitivan sam.