EVO KAKO JE GONZALO GARCIA KOMENTIRAO UTAKMICU: Naravno da sam sretan pobjedom, posebno ako je zaslužiš

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Gorice na Poljudu utakmicu 2. kola SuperSport HNL. Bolji su bili koji su slavili rezultatom odnosno golovima Benrahoua i Šege iz najstrože kazne u 52. i 62. minute, a debi je u bijelom dresu upisao Raçi. Hajduku su dva gola, Šegin i Kalikov, bila poništena zbog zaleđa.

Nakon susreta trener Hajduka Gonzalo García odgovarao je na novinarska pitanja.

Koliko ste zadovoljni s igračima koji do sada nisu puno igrali?

- Zadovoljan sam, ali nekim igračima nisam dao priliku zbog rasporeda. Mislim da su svi jako dobro odigrali, rade dobro, sretni su, skupa su proslavljali golove.

U jednom je trenutku Gorica preuzela inicijativu?

- Da, malo smo pali, oni su slali duge lopte, ali to je kvaliteta njihovih navijača. Mislim da smo kasnije bili u mogućnosti pritiskati ih. Igrači nisu igrali previše, igrali su u dobrom ritmu s obzirom na sve.

Carević kaže da je utakmicu prelomio crveni karton. Slažete li se?

- Naravno, kada dobijete crveni karton i penal, teško je. Bili smo blizu gola stalno. Za Goricu je bilo teško ponovno se presložiti, ali držali su se.

Od šest „novih“ igrača koji su krenuli danas, s kojim ste danas najzadovoljniji i tko je najbliži početnoj jedanaestorici?

- Pitanje je jako teško, svi su blizu. Igra se drugačiji sistem, ali sretan sam sa svima, vidio sam u glavama da im je bilo jasno što tražim od njih. Neki su bili ozlijeđeni, kao Bamba, ali svi su dali sve od sebe, Puki, Šego, Melnjak, Sigur. Teško je odlučiti tko će biti u prvih 11, sezona je duga.

Koliko Vam znači ova pobjeda s obzirom na utakmicu u Tirani?

- Naravno da sam sretan pobjedom, posebno ako je zaslužiš. Izgradili smo identitet, imamo još puno prostora za napredak, ali dajemo sve od sebe. Ovo meni uistinu znači.

Je li ovo bio odmor za pojedince, one koji nisu igrali jer slijedi Dinamo?

- Da, trebamo sve igrače jer je raspored gust. Ne smije nam se mijenjati plan ako se mijenjaju igrači. Igrači koji prije nisu igrali puno minuta dobili su danas priliku i mislim da im je svima bilo jasno što se traži od njih. Uvijek se može promijeniti sastav.

Ima li Šego mjesta u prvih 11?

- Može ga imati. Igramo s 11 igrača, imam 4-5 krila, Bamba radi odlično, Durdov također, mislim da je i Brajković jako dobar, radi dobar presing. Jedan dan igra jedan igrač, drugi dan drugi. Kada igra Durdov, dobijem pitanje zašto ne igra Bamba i slično. Ne mogu ispunjavati želje drugih, ne mogu ni ženine želje. Svatko može biti u prvih 11, a da Rebića stavim u prvih 11, morali bismo ga zamijeniti za 20 minuta.