Gojak iz HDZ-a odgovorio Skoki iz Centra: "Pogrešne analogije i prešućivanje činjenica"

Josip Gojak, vijećnik HDZ-a u Gradskom vijeću Splita, oglasio se na Facebooku kritizirajući istupe vijećnika stranke Centar Igora Skoke, optuživši ga za populizam, pogrešne usporedbe i nepoznavanje proračunskih procesa.

U objavi Gojak navodi kako Skoko "i dalje pokušava impresionirati javnost interesantnim zaključcima temeljenima na pogrešnim analogijama i ekstrapoliranju situacija koje jednostavno nisu usporedive". Posebno mu zamjera, kako tvrdi, uporno opravdavanje odluke kojom su "svjesno utopili" bivšeg gradonačelnika, referirajući se na ranije odbijanje rebalansa proračuna za koji, prema njegovim riječima, i sami vijećnici Centra znali da ga je trebalo izglasati "u interesu svih građana".

Gojak se osvrnuo i na Skokin najnoviji narativ u koji su uključeni splitski vatrogasci. Podsjetio je da je gradonačelnik Tomislav Šuta dan ranije potpisao Kolektivni ugovor Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, kojim se, kako ističe, poboljšavaju materijalni i nematerijalni uvjeti rada vatrogasaca. "To je svakako za pohvalu", poručuje Gojak, ali dodaje da Skoko pritom prešućuje bitan dio konteksta.

Prema Gojkovim navodima, sredstva za navedene izmjene već su planirana u proračunu za 2026. godinu. Riječ je o iznosu od oko 550 tisuća eura koji je, tvrdi, predviđen u prijedlogu proračuna dostavljenom vijećnicima prije deset dana, "u skladu sa svim rokovima".

U nastavku objave Gojak kritizira ton Skokina nastupa na sjednicama, navodeći da je u "cijeloj nervozi" počeo prozivati druge kao "nepismene" i "licemjerne". Smatra da se rasprava ne bi trebala spuštati na takvu razinu te izražava nadu da će Skoko do iduće sjednice Gradskog vijeća "barem savladati osnovna pravila proračuna i proračunskog planiranja".

Zaključno, Gojak poručuje kako Skokin nastup možda ima učinak unutar stranačkih okvira, ali ne i na građane. "Možda je svojim nastupom impresionirao samog sebe ili ispunio stranačku zadaću, ali sasvim sigurno nije uvjerio one kojima je to najvažnije – građane Splita", stoji u objavi HDZ-ova vijećnika.