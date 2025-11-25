Igor Skoko prijavio Šutu Ministarstvu financija

Splitski gradski vijećnik iz stranke Centar Igor Skoko objavio je na Facebooku kako je podnio prijavu Ministarstvu financija protiv Tomislava Šute, ustvrdivši da je potpisao novi Kolektivni ugovor bez osiguranih sredstava u proračunu.

Vijećnik tvrdi da je Šuta “učinio isto ono za što je sam prijavljivao Ivicu Puljka i prijetio mu kaznenim prijavama”, te dodaje kako s nestrpljenjem očekuje proračunski nadzor u Banovini kako bi čuo objašnjenje za, kako navodi, dvostruke standarde.

U nastavku se osvrnuo i na reakcije dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića, poručivši da se on “s visoka” uključuje u raspravu, te istaknuo da je Frankoviću postupanje zakonito prema njegovom mišljenju — ali ne i prema tvrdnjama Tomislava Šute, koji je, kako kaže, optužio i Puljka i Frankovića za kriminal.

“Ja sam samo poslao prijavu”, zaključuje vijećnik, naglašavajući da odgovornost za navodne nezakonitosti pripisuje upravo Šuti, pozivajući institucije da utvrde činjenično stanje.