Gojak (HDZ) prozvao bivšu gradsku upravu zbog Brodosplita i zatražio jasne brojke za Žnjan

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, vijećnik HDZ-a Josip Gojak otvorio je pitanje realizacije zaključaka s tematske sjednice Gradskog vijeća o stanju u Brodosplitu, podsjetivši da su oni doneseni jednoglasno.

Kako je istaknuo, jedan od tih zaključaka odnosi se na zaduženje gradonačelnika Tomislava Šute da poduzme radnje u vezi s nenaplatom potraživanja prethodne gradske uprave prema Brodosplitu. "Grad Split je u predstečajnom postupku Brodosplita prijavio tražbinu u iznosu nešto manjem od 1,8 milijuna eura – riječ je o iznosu koji se nekada mogao naplatiti, ali je bivša gradska uprava svojim postupanjem omogućila da ta sredstva praktički nikada ne budu naplaćena, čime je gradu nanesena izravna šteta", upozorio je Gojak.

Dodao je kako je o ovoj temi ranije postojala svojevrsna zabrana rasprave: "Iako je bivši zamjenik gradonačelnika Kuzmanić javno zabranio da se o tome govori, odlučio sam se oglušiti na takve 'zapovijedi'."

Naglasio je da se radi o pitanju od "iznimne važnosti", a dio odgovornosti prebacio je i na tadašnju oporbu.

"Smatram da je riječ o pitanju od iznimne važnosti, koje je oporba, predvođena Centrom, pokušala prikriti svojom uobičajenom politikom dimnih zavjesa u javnom prostoru", rekao je Gojak.

Na vijećničko pitanje, kazao je, gradonačelnik Tomislav Šuta odgovorio je da su potrebne radnje poduzete te da se čekaju daljnje informacije. "Nadam se da će nadležna istražna tijela što hitnije postupiti u skladu sa svojim ovlastima", poručio je Gojak na sjednici.

Žnjan: "Odgovor ne daje gotovo nikakve konkretne informacije"

Gojak se osvrnuo i na svoje ranije, vijećničko pitanje o izvantroškovničkim radovima na Žnjanskom platou, za koje je, kaže, dobio nedovoljno precizan i nepotpun odgovor.

U materijalima za sjednicu zaprimio je odgovor na pitanje o iznosu izvantroškovničkih radova na projektu uređenja Žnjanskog platoa. Odgovor potpisuje direktor društva Žnjan d.o.o. Marijan Ciprijan.

"U odgovoru koji potpisuje direktor društva Žnjan d.o.o., g. Marijan Ciprijan, navodi se kako financijsko povećanje prema okončanom obračunu iznosi 4.724.624,76 eura", naveo je Gojak.

Prema dostavljenom odgovoru, taj iznos obuhvaća naknadne radove, izvantroškovničke radove, poboljšanja i povećanje količina.

"U priloženoj tablici popisani su isključivo poboljšanja, izvantroškovnički i naknadni radovi. Međutim, iz dostavljenih podataka može se iščitati vrlo malo, tek popis troškovničkih stavki i, pretpostavljam, osnove za iste", istaknuo je.

Zbog toga je izrazio jasno nezadovoljstvo dobivenim pojašnjenjima: "Nezadovoljan sam takvim odgovorom koji ne daje gotovo nikakve konkretne informacije."

Traži transparentnost: "To su odgovori koje sam tražio i koje očekujem"

Gojak je naglasio kako od gradske uprave očekuje puno konkretnije i transparentnije podatke o troškovima Žnjana, posebno kad je riječ o dodatnim i izvantroškovničkim radovima.

Postavio je i vrlo konkretna pitanja na koja, tvrdi, još nije dobio jasan odgovor: "Koliki je udio izvantroškovničkih, odnosno dodatnih radova u ukupnom iznosu? Koje su točno osnove njihova ugovaranja, kada su zaključeni i na koje iznose?"

Upravo su to informacije koje, kako kaže, traži u ime javnosti: "To su odgovori koje sam tražio i koje očekujem, a sve kako bi javnost napokon dobila jasne i transparentne informacije o troškovima ovog projekta."

Na kraju je naglasio kako smatra da je Grad imao dovoljno vremena da pripremi kvalitetan odgovor: "Smatram da je više nego dovoljno vremena prošlo da se sastavi potpun i pristojan odgovor", zaključio je Gojak.