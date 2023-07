GODIŠNJICA SUSTAVA JAVNIH BICIKLI Splićani u četiri godine biciklirali gotovo 100 krugova oko Zemlje

Splitski sustav javnih bicikli ovaj mjesec obilježava četvrti rođendan, a Split parking, koji je zadužen za upravljanje, napravio je kratku rekapitulaciju postignutih rezultata od početka rada sustava u srpnju 2019. godine. Brojke pokazuju kako je Split po korištenju sustava među najboljima u regiji, a bicikle su Splićanima postale omiljeno prijevozno sredstvo što pokazuje i velik broj najmova i u zimskim mjesecima. Korisnici su u ove četiri godine biciklirali 3,87 milijuna kilometara što je jednako 96,6 krugova oko Zemlje.

Ukupan broj najmova od početka rada sustava je čak 811.263, a rekordi u broju mjesečnih najmova ruše se iz mjeseca u mjesec pa je tako, nakon svibnja ove godine, i u lipnju oboren rekord i on sada iznosi 42.383. S obzirom na turističku sezonu i veći broj bicikli u ponudi u odnosu na prošlu godinu, očekuje se da će ta brojka nastaviti rasti. Najveći broj dnevnih najmova ostvaren je u svibnju ove godine, a iznosi 1.746.

Bicikle su u najmu bile ukupno 258.164 sata, a 91 posto najmova je do 30 minuta. Ono što je važno naglasiti je činjenica da u ove četiri godine ušteda emisije štetnih plinova u odnosu na istu kilometražu vozilom iznosi 662,2 tone CO2, a to je jednako oko 6.622 posađena stabla. Više od 58.000 korisnika bicikliranjem je potrošilo 82,3 milijuna kalorija, a sve to dokaz je koliko je ovaj način prijevoza bolji za zdravlje i okoliš od korištenja automobila i drugih vozila.

Korisnicima je na raspolaganju 67 postaja diljem grada, a broj bicikli se u odnosu na prošlu godinu dodatno povećao te je sada dostupno 435 bicikli (223 električne i 212 klasičnih), ukupno 155 bicikli više. Sustav se, uz pomoć EU sredstava i provedenih projekata proširio i na druge jedinice unutar aglomeracije pa je bicikle moguće koristiti i za prijevoz među okolnim gradovima i općinama unutar urbane aglomeracije Split. Iz Split parkinga pozivaju sve korisnike da bicikliraju odgovorno, paze na sebe i druge u prometu te na bicikle i postaje jer one pripadaju svim stanovnicima Splita.