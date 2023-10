GODINU DANA TAJILA Bivša Miss Hrvatske otkrila da je postala majka

Krajem prošle godine mediji su se raspisali kako je bivša Miss Hrvatske, Ivana Ergić, trudna sa svojim prvim djetetom. Ivana se povukla iz javnog života, te za razliku od mnogih drugih rijetko objavljuje po društvenim mrežana, pa oni izvan njezinog kruga najmilijih nigdje nisu mogli pročitati vijest o rođenju sinčića.

Novinari Storyja sada su pozvali Ivanu i upitali je o porodu.

‘Naravno da sam rodila i da je sve ok, ali eto s razlogom niste to saznali jer to nisam niti plasirala u medije. Ja više nisam javna osoba, makla sam se s društvenih mreža također. Jednostavno nisam više dio javnog života. Sve što imam reći ionako stane u jednu rečenicu. Mogu potvrditi da sam postala majka sada već jednogodišnjeg dečkića‘, kazala je Ivana za Story.

Bivša misica koja je krunu nosila 2006. godine slobodno bi se njome mogla okruniti i danas, u trećem desetljeću života.