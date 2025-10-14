Godinama terorizirao susjede u Makarskoj – policija ga napokon uhitila

Policijski službenici Policijske postaje Makarska dovršili su kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjim muškarcem osumnjičenim da je tijekom posljednjih nekoliko godina počinio više kaznenih djela nametljivog ponašanja i oštećenja tuđe stvari.

Prema policijskom izvješću, osumnjičeni je u više navrata uznemiravao stanare jedne zgrade u Makarskoj, i to na različite načine – isključivao im električnu energiju i vodu, stavljao ljepilo u brave, oštećivao njihovu imovinu te slao poruke uznemirujućeg sadržaja.

Također se sumnjiči da je u kolovozu ove godine oštetio nadzornu kameru i ulazna vrata jednog od stanova u istoj zgradi.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 58-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.