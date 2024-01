GOBAC O DJEVOJCI IZ DUĆA: "Kaj ja mogu reći za Gabicu? Mogu reći da ima 18 godina, da pjeva kao da ima 120 godina"

U prvoj live emisiji "The Voice Hrvatska" publika odlučuje tko ulazi u polufinale.

Uzbudljiv dvoboji bili su samo uvod u napetosti koje nas očekuju u prvoj emisiji uživo koju ćemo pratiti ove subote.

Šesnaestero natjecatelja, četvero u svakom mentorskom timu, pokušat će se svojim nastupima izboriti za naklonost publike i opravdati povjerenje svojeg mentora.

Nakon nastupa svih natjecatelja iz istog tima glasovi publike, koje im možete dati putem telefonskih poziva i SMS-a, odlučit će o jednom natjecatelju koji ide u polufinale.

Od preostalih troje mentor će moći spasiti samo jednog ili jednu. To će biti i posljednja mentorska odluka u ovoj sezoni, piše HRT.

Emisija je počela zajedničkim nastupom svih 16 natjecatelja koji su izveli pjesmu "I gotta feeling" koju u originalu izvodi bend The Black Eyed Peas.

Prvi je na redu tim Dino.

- Nemam baš komentara, dirnulo me ovo iz više razloga, prvenstveno zato što smatram da publika nije dovoljno shvatila da si jak. I čekao sam ovo da se Jakov pokaže u punom potencijalu i dobio sam to. Razvalio si, poručio je Jakovu.

Posljednji je na scenu izašao Marko Vukić. Otpjevao je "Zelenu granu s tugom žuta voća", pjesmu Olivera Dragojevića.

- Marko jako zreo u glavi kao glazbenik i kao osoba. Teško je u neke stvari objasniti ovako sad kad me stavite da moram komentirati, ali on će znati na što ja mislim. Jednostavno njemu ovo nije stvar natjecanja. Njemu je ovo stvar doći i otpjevati pjesmu i ispričati priču. I u principu je on tu pobjednik u neku ruku. Zbog toga. Hvala ti puno, poručio je Dino, piše HRT.