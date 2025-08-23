Glumica s prekinutog festivala: Vikali su da sam ku*vetina, policajci se grlili s njima

Jučer je u Benkovcu prekinut festival "Nosi se", nakon što su se okupili ratni veterani i navijači iz Zadra i prosvjedovali te verbalno napadali sudionike festivala. Na mjestu događaja bila je interventna policija, no unatoč tome otkazana je predstava koja se trebala održati u sklopu manifestacije, zbog čega je ravnatelj policije danas poslao stručni tim u PU zadarsku kako bi se utvrdila zakonitost policijskog postupanja.

Organizatorica festivala Melita Vrsaljko objavila je sinoć na svom Facebook profilu da je zbog skupine branitelja koji prosvjeduju zbog "Nosi se" festivala otkazana predstava koja se trebala održati iza Gradske knjižnice u Benkovcu, te da su je verbalno napali i pokušali joj izbiti mobitel. Navela je i da policija ništa nije poduzela. Objavila je i video.

Svjedočanstvo glumice s festivala

Sada se oglasila i glumica koja je sudjelovala na festivalu, Maruška Aras. Detaljno je opisala kako gleda na cijelu situaciju i čemu je sve jučer svjedočila. Kazala je da su joj prosvjednici vikali da je kurvetina i da je greška prirode te da su se policajci grlili s prosvjednicima. Njenu Facebook objavu prenosimo u cijelosti.

"Ne mogu prešutjeti odgovor na izjavu da glumac po profesiji mora biti apolitičan. Nije sad važno tko je ni kad to rekao ali duboko mislim i osjećam da pogotovo danas čovjek ne može biti apolitičan. Prije svega, nemoguće je u ovoj atmosferi biti apolitičan jer je sve oko nas politika, a stvari koje se događaju oko nas su strašne i u to treba pogledati i treba reagirati.

Predstava koju smo otkazali ne propagira nikakvu ideologiju, to je benigna, zabavna, sajmena predstava, doduše stavljena u kontekst, budući da je tema festivala dekonstrukcija rata, empatija i nenasilje, a Alfred Jarry čijim se tekstom u predstavi koristimo ipak ismijava rat i vladare i u tom smislu bila bi se dobro uklopila u program.

Nadali smo se da će možda tu predstavu pogledati i neki ljudi koji se na prvi pogled protive ideji festivala, odnosno ne razumiju je jer sve što imalo odskače od njihovog normalnog odmah vide kao neprijatelja. Zabavili bi se i bilo bi im dobro, sigurna sam, a to bi možda pokrenulo i dijalog i otvorilo mogućnost za stiskanje ruke mira. Međutim, do toga nije došlo i žao mi je što su moji kolege dovedeni u neugodnu situaciju i što smo morali otkazati predstavu.

Nije nam ni na kraj pameti bilo da bi se tako nešto moglo dogoditi. I mi zbog toga možda jesmo naivni, ali kako da se čovjek bori protiv zla ako nije naivan? Da nije bilo naivnih koji su mislili da mogu nešto postići svojim djelovanjem ne bi se nijedan rat završio, ne bi ni ja danas imala pravo glasa.

"Vikali su da sam kurvetina i greška prirode, policajci su se grlili s njima"

Ja tako naivna jučer možda i ne bi bila otkazala predstavu, da sam bila sama u tome. Ja bi lajala preko njih, već tjednima ionako govorim da se osjećam kao chihuahua u ovom svijetu. Dobro je da smo je otkazali na vrijeme jer se ipak ispostavilo da bi bilo sranja. A dobro je i možda da se sve odvilo tako kako se odvilo. Stvari će kad tad morati eskalirati, nisam baš sigurna da možemo proći bez toga, a možda je onda bolje da erupcija krene čim prije pa da se čim prije i završi.

Svašta sam snimila jučer, dok su meni vikali da sam kurvetina i greška prirode, a Meliti da je treba bacit pod auto jer je provokatorica, dok nas brižnih tridesetak policajaca kao štiti, ali se paralelno i grle sa ekipom koja preko njih nama gromoglasno viče Za dom spremni. Provokacije su očito nužne da stvari isplivaju na površinu. Kod nas to malo sporije ide, svašta je na površini i smrdi već dugo, ali mi eto začepljenog nosa s rozim naočalama plivamo u tim govnima.

Hvala vam svima na porukama i podršci. Na jednom dječjem festivalu u Zagrebu kad sam bila mala navodno sam izjavila rečenicu koja se i danas ponavlja 'Festival mora trajati vječno i svi trebaju pjevati!'. Samo treba bolje birati koje će se pjesme pjevati."

Organizatorica festivala: "Policija nije napravila ništa"

Organizatorica Festivala "Nosi se", novinarka Melita Vrsaljko ranije je iz svojeg kuta ispričala što se događalo jučer.

"Kada sam ih pokušala snimiti s javne površine, njih 20 me okružilo i verbalno vrijeđalo. Policija nije napravila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu. Nediljko Genda, jedan od 'vođa' benkovačkih branitelja, zvao je nekog na mobitel i tražio da netko dođe i da me se makne s javne površine (sve dokumentirano). Dolazi sve više i više muškaraca koje jedva i policija kontrolira", napisala je Vrsaljko.

Javio se prozvani veteran: "Vrsaljko je isprovocirala hrvatske branitelje"

Prozvani predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Benkovca, Nediljko Genda, za Hrvatsku televiziju (HTV) je izjavio da "nisu nikoga došli vrijeđati".

"Melita Vrsaljko isprovocirala je hrvatske branitelje. I navela je da hrvatski branitelji idu u marš. Kakav marš? Je li to Jugoslavija ili Hrvatska?", izjavio je Genda, piše Index.

Gradonačelnik Benkovca napao organizatore festivala

Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić također je za HTV komentirao događanja u petak navečer.

"Mislim da toj skupini s ovim dajemo na vidljivosti, važnosti, pozornosti koju apsolutno ne zavređuju ni zaslužuju", rekao je gradonačelnik vezano za organizatore festivala, dodavši: "Ako problematiziraju hrvatske branitelje i Domovinski rat, oni nisu dobrodošli u ovaj grad. I ovaj grad u budućnosti sigurno neće financirati, ne samo njih, nego sve udruge koje bi se bavile takvim aktivnostima i koje bi problematizirale, dovodile u pitanje Domovinski rat i vrijednosti Domovinskog rata", poručio je gradonačelnik Bulić.

Što je priopćilo Ravnateljstvo policije

U priopćenju Ravnateljstva policije MUP-a se navodi kako je za petak, 22. kolovoza, u Benkovcu bilo prijavljeno javno okupljanje - mirni prosvjed branitelja, koje se i održalo, a istodobno se u Benkovcu održao i kulturni program, koji je također uredno prijavljen policiji.

"U Benkovcu se od 22. do 29. kolovoza 2025. održava javno okupljanje - kulturni program, uredno prijavljen policiji. Navedeno događanje održava se uz podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Benkovca, Zadarske županije i Zaklade Kultura nova. U povodu navedenog događanja, za 22. kolovoza bilo je prijavljeno i javno okupljanje - mirni prosvjed branitelja, koje se i održalo.

Policija je provodila mjere osiguranja oba javna okupljanja sukladno planovima osiguranja koji su izrađeni temeljem sigurnosne prosudbe", ističu iz Ravnateljstva policije MUP-a. Tijekom osiguranja, dodaje se, "policija je zaprimila prijave i pružila nekoliko intervencija temeljem zahtjeva sudionika oba javna okupljanja - novinarke koja je ujedno i predstavnica organizatora kulturnog događanja te poziv jednog od sudionika mirnog prosvjeda branitelja".

Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika, navode iz Ravnateljstva policije.

"S ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja i postupanja policijskih službenika koji su provodili osiguranje, glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim u Policijsku upravu zadarsku. Zadaća stručnog tima je utvrditi je li policijsko postupanje bilo sukladno pravilima struke", dodaju iz Ravnateljstva policije, piše Index.

Reakcija ministrice Obuljen

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek poručila je da je bilo kakav oblik nasilja ili prijetnje neprihvatljiv i da svako takvo ponašanje najoštrije osuđuje, a vezano za sinoćni događaj u Benkovcu kada je zbog negodovanja skupine branitelja otkazano otvaranje Festivala "Nosi se".

"Sa žaljenjem i zabrinutošću pročitala sam medijske izvještaje o sinoćnjem događaju u Benkovcu", priopćila je Obuljen Koržinek. Rekla je da svaki umjetnik, novinar i drugi građanin Hrvatske ima pravo svoje stavove slobodno javno iznositi što je zajamčeno hrvatskim zakonima.

"Bilo kakav oblik nasilja ili prijetnje nije prihvatljiv i svako takvo ponašanje najoštrije osuđujem", rekla je Obuljen Koržinek.