Globalni skandal: Otkrivene slabosti i širenje kineskog sustava nadzora interneta, procurilo 500 GB dokumenata

Jedan od najstrožih i najsofisticiranijih sustava za cenzuru interneta na svijetu - kineski "veliki vatrozid" (eng. Big Chinese Firewall, kin. Fanghuo Changcheng), doživio je veliko curenje podataka (data leak) koje je potreslo globalnu sigurnosnu zajednicu. Prema izvješćima stručnjaka za kibernetičku sigurnost, više od 500 gigabajta internih dokumenata, izvornog koda (source code), operativnih zapisnika i tehničkih uputa procurilo je na internet, otkrivajući detalje o mehanizmima i pravom opsegu kineske kontrole interneta. Podaci navodno potječu od tvrtke 'Geedge Networks', povezane sa slavnim Fang Binxingom, inženjerom koji se smatra jednim od "otaca" velikog vatrozida, kao i iz laboratorija "MESA" u Institutu za informacijsko inženjerstvo Kineske akademije znanosti.

Dokumenti otkrivaju da je razvijen sveobuhvatni sustav dubinske inspekcije prometa (DPI), sposoban za otkrivanje VPN veza s vanjskim, globalnim internetom, identificiranje SSL sigurnosnih potpisa i snimanje cijelih korisničkih sesija - što, tko i koliko dugo posjećuju internet. Jedno od najzanimljivijih otkrića odnosi se na platformu pod nazivom "Tiangou" opisanu kao "vatrozid u kutiji". Riječ je o komercijalnom softverskom rješenju koje omogućuje pružateljima internetskih usluga i velikim mrežama korištenje "kineskog modela" filtriranja i praćenja prometa, piše Danas.hr.

Zabrinutost među stručnjacima

Otkriće da je ova tehnologija izvezena u druge zemlje izazvalo je daljnju zabrinutost među stručnjacima i aktivistima za ljudska prava i digitalne slobode. U dokumentima se navodi da su takvi sustavi do sada instalirani u Mjanmaru, Pakistanu, Etiopiji i Kazahstanu, što potvrđuje da je kineski softver za nadzor dostupan na globalnom tržištu.

Ističe se slučaj Mjanmara, gdje je "Tiangou" navodno raspoređen u 26 podatkovnih centara, s mogućnošću praćenja i obrade čak 81 milijuna istovremenih TCP veza s internetom. To pokazuje da se takvi sustavi mogu koristiti za masovni nadzor praktički cijele populacije koja koristi internet, u stvarnom vremenu. Materijali koji su iscurili, koji uključuju zapisnike programera i računalni kod, pružaju uvid u unutarnje funkcioniranje jednog od najzatvorenijih digitalnih sustava na svijetu. Stručnjaci vjeruju da bi objavljene informacije mogle pomoći istraživačima i aktivistima u razvoju učinkovitijih alata za zaobilaženje digitalne cenzure, jer otkrivaju ranjivosti i potencijalne slabosti u arhitekturi sustava.

Osim tehničke, ovo curenje podataka ima i političku dimenziju. Izgledi da druge zemlje koriste kineske alate za nadzor izazvat će osudu organizacija za ljudska prava, koje su prethodno upozoravale da se takva računalna infrastruktura često koristi za gušenje slobode govora, praćenje oporbenih skupina i novinara te ograničavanje pristupa neovisnim izvorima informacija. Istovremeno, kineska vlada suočava se s udarcem ugledu, jer se otkriva način na koji gradi i izvozi autoritarne digitalne tehnologije.

Analitičari ističu da će ovo curenje vjerojatno imati dugoročne posljedice - istraživači će pažljivo analizirati objavljeni materijal u potrazi za slabostima u samom računalnom kodu, dok će se zemlje koje koriste takve sustave suočiti s pritiskom međunarodne zajednice, prvenstveno SAD-a i EU. Kako god se situacija razvijala, jasno je da je ovo curenje podataka otvorilo rijetku pukotinu u dosad neprobojnom zidu kineskog Velikog vatrozida i pokazalo koliko je digitalna moć i kontrola nad internetom postala globalni problem.