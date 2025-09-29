Glazbeno-scenski spektakl Krunidba kralja Tomislava na otvorenju nove sezone HNK Split

Nova kazališna sezona Hrvatskog narodnog kazališta Split započet će izvedbom glazbeno-scenskog spektakla Krunidba kralja Tomislava. U organizaciji Splitsko-dalmatinske županije u utorak 30. rujna s početkom u 20 sati splitska će publika moći vidjeti glazbeno-scensko djelo skladatelja Darka Domitrovića za koje je libreto napisao Miro Gavran. Izvedbom će ravnati maestro Igor Tatarević, koji je i autor aranžmana, a redatelj je Robert Raponja. Povodom obilježavanja 1100. obljetnice hrvatskoga kraljevstva Krunidba kralja Tomislava bila je praizvedena 28. lipnja u duvanjskoj bazilici sv. Nikole Tavelića.

Kao solisti nastupaju operni solisti HNK u Zagrebu Roko Radovan, Josipa Bilić i Siniša Štork, a naratori su glumci mostarskog HNK Robert Pehar, Nikolina Marić, Ivo Krešić i Mirela Kordić, uz Orkestar HNK Split i Zbor HNK Mostar. Predstava je nastala u produkciji HNK Mostar.

Kroz dvanaest glazbenih stavaka predstava oživljava povijesni trenutak proglašenja kneza Tomislava kraljem, simbolično prikazujući korijene hrvatske državnosti i kulturno-nacionalnog identiteta hrvatskoga naroda. Radnja otpočinje u trenutku kada su velike bitke iza Hrvata i njihova kneza koji uživa poštovanje u svoga naroda. Priča slavi mir kao najviše životno postignuće koje počiva na žrtvi hrabrih ratnika, oplakuju se mrtvi, ali se s nadom gleda na budućnost koja je pred narodom koji je obranio svoju slobodu, afirmiraju se ljubav, sloga, obitelj i domoljublje. Krunidbom Tomislava za kralja jedan mali europski narod potvrđuje svoju snagu i izlazi na međunarodnu pozornicu kao respektabilni subjekt koji od toga trenutka svoju sudbinu drži u svojim rukama.

Praizvedba predstave izazvala je veliku medijsku pozornost. Glazbeni kritičar Davor Schopf u svom je osvrtu u časopisu Vijenac istaknuo bogatu orkestraciju s izraženim solističkim dionicama, prepoznatljiv i komunikativan glazbeni izraz koji spaja klasičnu tradiciju s elementima mjuzikla i crossover estetike.