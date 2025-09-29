Close Menu

Glazbeno-scenski spektakl Krunidba kralja Tomislava na otvorenju nove sezone HNK Split

Kroz dvanaest glazbenih stavaka predstava oživljava povijesni trenutak proglašenja kneza Tomislava kraljem

Nova kazališna sezona Hrvatskog narodnog kazališta Split započet će izvedbom glazbeno-scenskog spektakla Krunidba kralja Tomislava. U organizaciji Splitsko-dalmatinske županije u utorak 30. rujna s početkom u 20 sati splitska će publika moći vidjeti glazbeno-scensko djelo skladatelja Darka Domitrovića za koje je libreto napisao Miro Gavran. Izvedbom će ravnati maestro Igor Tatarević, koji je i autor aranžmana, a redatelj je Robert Raponja. Povodom obilježavanja 1100. obljetnice hrvatskoga kraljevstva Krunidba kralja Tomislava bila je praizvedena 28. lipnja u duvanjskoj bazilici sv. Nikole Tavelića.

Kao solisti nastupaju operni solisti HNK u Zagrebu Roko Radovan, Josipa Bilić i Siniša Štork, a naratori su glumci mostarskog HNK Robert Pehar, Nikolina Marić, Ivo Krešić i Mirela Kordić, uz Orkestar HNK Split i Zbor HNK Mostar. Predstava je nastala u produkciji HNK Mostar.

Kroz dvanaest glazbenih stavaka predstava oživljava povijesni trenutak proglašenja kneza Tomislava kraljem, simbolično prikazujući korijene hrvatske državnosti i kulturno-nacionalnog identiteta hrvatskoga naroda. Radnja otpočinje u trenutku kada su velike bitke iza Hrvata i njihova kneza koji uživa poštovanje u svoga naroda. Priča slavi mir kao najviše životno postignuće koje počiva na žrtvi hrabrih ratnika, oplakuju se mrtvi, ali se s nadom gleda na budućnost koja je pred narodom koji je obranio svoju slobodu, afirmiraju se ljubav, sloga, obitelj i domoljublje. Krunidbom Tomislava za kralja jedan mali europski narod potvrđuje svoju snagu i izlazi na međunarodnu pozornicu kao respektabilni subjekt koji od toga trenutka svoju sudbinu drži u svojim rukama.

Praizvedba predstave izazvala je veliku medijsku pozornost. Glazbeni kritičar Davor Schopf u svom je osvrtu u časopisu Vijenac istaknuo bogatu orkestraciju s izraženim solističkim dionicama, prepoznatljiv i komunikativan glazbeni izraz koji spaja klasičnu tradiciju s elementima mjuzikla i crossover estetike. 

