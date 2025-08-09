Glazbeni susret vjere i domoljublja: “Ususret Majci” na Trgu dr. Franje Tuđmana

Uoči Dana Grada Sinja i blagdana Velike Gospe, Grad Sinj i Bazilika Gospe Sinjske organiziraju duhovno-rodoljubni koncert pod nazivom Ususret Majci, koji će se održati u ponedjeljak, 11. kolovoza 2025. s početkom u 20 sati i 30 minuta na Trgu dr. Franje Tuđmana.

Koncert je dio manifestacije Dani Alke i Velike Gospe, a okuplja istaknute izvođače duhovne i domoljubne glazbe: Albinu Grčić, Ivanu Kovač, Vanesu Mioč, fra Marina Karačića, Stjepu Gleđa Markusa te glazbeni sastav Dalmatino. Glazbenu pratnju pružit će sastav Adeo.

U posljednje vrijeme ovakvi koncerti bilježe sve veći interes šire publike, ne samo iz Sinja i Cetinske krajine, već i iz drugih dijelova Dalmacije i susjedne Bosne i Hercegovine. Spoj duhovne glazbe, domoljublja i snažnog emotivnog naboja privlači brojne posjetitelje koji u ovim događanjima pronalaze trenutke zajedništva, mira i duhovne obnove.

Pozivamo sve građane da nam se pridruže u ovoj večeri molitve, glazbe i zajedništva, u ozračju blizine Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske.

Ulaz je slobodan.