Glazbena večer u Sutivanu: The Fab Seven izvode hitove legendarnih Beatlesa

Ljubitelji bezvremenskih melodija i ljetnih večeri uz more večeras dolaze na svoje u Sutivanu. Danas, 21. srpnja, s početkom u 21 sat, na rivi ovog šarmantnog bračkog mjesta nastupa bend The Fab Seven, poznat po sjajnim izvedbama najvećih hitova legendarnih The Beatlesa.

Posjetitelje očekuje večer ispunjena emocijama, glazbom i nostalgičnim zvukovima kultnih pjesama poput Let It Be, Hey Jude i All You Need Is Love. Miris mora, zalazak sunca i opuštena atmosfera stvorit će savršen ambijent za sve koji žele doživjeti čaroliju glazbe pod vedrim nebom.

Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve generacije da dođu, povedu prijatelje i uživaju u večeri ispunjenoj glazbom i ljetnim vibracijama.