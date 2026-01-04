GLAVNI GRAD U TAMI U Berlinu 45.000 kućanstava bez struje i grijanja

Nakon podmetanja požara na glavnom strujnom vodu koji je povezan sa elektranom u berlinskoj gradskoj četvrti Lichterfelde, gotovo 45.000 kućanstava glavnog njemačkog grada je od subote ujutro bez struje i telefona, bez signala za mobitel, a mnoga su ostali i bez grijanja.

Liftovi u neboderima ne rade, hladnjaci su bez struje kao i štednjaci, a ljudi osvjetljavaju prostor svijećama ako ih imaju. Ako se pretpostavi da u svakom kućanstvu žive u prosjeku dvije osobe, onda je u Berlinu oko 90 tisuća stanovnika bez struje, piše Fenix magazin.

Kada je u 6,30 nestalo struje, stanovnici su mislili da je to tek privremeno. No, poslijepodne je javljeno kako se najvjerojatnije radi o sabotaži.

Policija sumnja na podmetanje požara

Policija istražuje incident i sumnja na podmetanje požara. Služba državne sigurnosti, odgovorna za politički motivirane zločine, također istražuje tko je podmetnuo požar pod kablove dalekovoda.

Berliner Zeitung piše kako je požar najvjerojatnije podmetnula „ljevičarska ekstremistička skupina anarhista“ kojoj bi ovo bio drugi napad takve vrste.

Kako su supermarketi i trgovine u tom dijelu grada bili zatvoreni bez struje, stanovnici su morali putovati u druge dijelove grada kako bi kupili svijeće i druge potrepštine koje su potrebne u ovakvim situacijama.

Situacija je dramatična u ustanovama koje poput domova za starije i nemoćne i bolnice uvelike ovise o struji. Nekoliko domova za starije i nemoćne i bolnica nalazi se u Steglitz-Zehlendorfu, a pacijenti i stanovnici iz dvije te ustanove već su evakuirani. Mogle bi uslijediti još evakuacija.

Humanitarne organizacije organiziraju skloništa za hitne slučajeve i grijanje za potrebite. Stotine zaposlenika i volontera iz humanitarnih organizacija poput Njemačkog Crvenog križa, Radničke samarijanske federacije,vatrogasne postrojbe i župnih zajednica pomažu ljudima u nevolji. Postavljena su skloništa za hitne slučajeve, otvorene su tople sobe za potrebite, piše Fenix magazin.

Za sada nema točnih informacija kada bi se kvar mogao popraviti i kad bi stanovnici mogli dobiti struju. Svi se nadaju kako će se to brzo dogoditi. Za većinu pogođenih u okruzima Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee i Lichterfelde, izvanredno stanje vjerojatno će trajati još nekoliko dana.