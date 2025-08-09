Glavna skupština HNK Hajduk s.d.d. potvrdila novi Nadzorni odbor

U kinodvorani na Poljudu održana je Glavna skupština HNK Hajduk s.d.d. na kojoj su prisustvovali dioničari koji posjeduju 517.813 dionica što predstavlja 96.53% temeljnog kapitala društva.

Na dnevnom redu bile su Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora te donošenje odluke o izboru članova novog Nadzornog odbora društva u sastavu: Josip Babić, Frano Belohradsky, BranimirBritvić, Damir Dominiković i Ljubo Pavasović Visković.

Za predsjednika Glavne skupštine izabran je Toni Mandić.

Uprava Kluba prezentirala je godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva u 2024. godini, financijsko izvješće nakon što je utvrđeno od strane Uprave i Nadzornog obora te izvješće revizora o obavljenoj reviziji.

Nadzorni odbor prezentirao je izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu.

Glavna skupština donijela je odluku o pokriću gubitka za 2024. godinu, odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova u 2024. godini, odluku o davanju razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor vođenja poslova Društva za 2024. godinu te odluku o imenovanju revizora Društva za tekuću 2025. i 2026. godinu.

Na znanje je primljen Osvrt Uprave Društva na stanje i poslovanje Društva za tekuću 2025. godinu kao i financijski pregled poslovanja Društva za tekuću godinu te projekcija do kraja 2025. godine. Nadzorni odbor dao je svoj komentar na stanje i poslovanje Društva u tekućoj godini.