Glavna rasprava u Sinju: Bulj i Jujnović na sudu zbog tužbe za naknadu štete, najavljeno saslušanje svjedoka

Na Općinskom sudu u Splitu – Stalnoj službi u Sinju, prema sudskoj dokumentaciji, vodi se parnični postupak u kojem je tužitelj Mate Jujnović, a tuženik Miro Bulj, gradonačelnik Sinja, dok se predmet spora vodi radi naknade štete. Na ranijem ročištu glavne rasprave, održanom 10. travnja 2025., sudac Željko Gusić i zapisničarka Marina Pavić zabilježili su i izvođenje dokaznih radnji koje uključuju pregled videozapisa dostavljenog na USB-u.

U zapisniku s tog ročišta navodi se da je sud pregledao video snimku koja se nalazila na USB uređaju dostavljenom uz podnesak tužitelja od 17. travnja 2025., te da su stranke navele kako je pregledana snimka autentična. Također, sud je zatražio i da se od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dostavi spis formiran povodom postupanja vezanog uz Grad Sinj i Promet Sinj, uz daljnje rokove i provjere dopisa iz svibnja 2025.

Prema drugoj stranici sudske dokumentacije, glavna rasprava je odgođena te je zakazano saslušanje svjedoka – među kojima se navode Ivo Tomešić, Mladenka Sokić, Dražen Ražalj i Emir Tomešić – a kao termin se navodi 18. siječnja 2026. u 9 sati, uz napomenu da prisutne stranke termin primaju na znanje, dok se svjedoci pozivaju pisanim putem.

Uoči ročišta, gradonačelnik Sinja Miro Bulj oglasio se izjavom u kojoj navodi da ga je Mate Jujnović tužio zbog njegovih istupa o stanju sinjskog javnog prijevoza. "Danas na sudu u Sinju u 9 sati glavna rasprava, saslušanje svjedoka predloženih od strane grobara sinjskog javnog prijevoza Mate Jujnovića koji me tužio zbog autobusa starijih od Mojsijeve šlape u kojem su bili ugroženi životi, posebno djece. Kao čovjek uvijek sam stajao uz svoj narod, neću šutjeti na nemar i pogodovanje svih razina vlasti Mati Jujnoviću. Sigurnost javnog prijevoza djece i građana mora biti iznad politike i interesa pojedinaca i baš zato #NemaPredaje #NemaProdaje", izjavio je Bulj.

Bulj u izjavi svoju poziciju temelji na tvrdnji da je javno upozoravao na, kako kaže, starost autobusa i sigurnosne rizike, posebno za djecu, te da ustraje na odgovornosti institucija. S druge strane, iz dostupne sudske dokumentacije proizlazi da se postupak vodi kao parnica za naknadu štete, uz izvođenje dokaza i najavljeno saslušanje svjedoka.