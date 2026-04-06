GLAVNA ATRAKCIJA Gangster 'lovio' srodne duše u Sinju

Dobro poznato lice s društvenih mreža i lokalnih događanja, popularni “Gangster”, ponovno je privukao pažnju – ovoga puta na Uskrsnom doručku u Sinju, gdje su ga posjetitelji brzo uočili među okupljenima.

Prema svemu sudeći, njegov angažman u Cetinskom kraju nije završio. Naprotiv, čini se da je opet aktivan u onome po čemu je postao prepoznatljiv, spajanju ljudi i, kako mnogi kažu, “pronalaženju srodnih duša”.

U opuštenoj blagdanskoj atmosferi, među stolovima punima tradicionalnih delicija i brojnim posjetiteljima, “Gangster” je, kako svjedoče prisutni, neumorno komunicirao, šalio se i povezivao ljude. Upravo takav pristup donio mu je popularnost, ali i simpatije publike koja ga rado susreće na ovakvim događanjima.

Uskrsni doručak u Sinju i ove je godine okupio velik broj građana i gostiju, a osim bogate ponude hrane i pića, ponudio je i dobru zabavu i druženje.

Hoće li iz ovog susreta proizaći neka nova poznanstva ili čak ljubavne priče, tek će se vidjeti.