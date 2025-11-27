Glavina: Za jačanje kvalificiranog i kompetentnog kadra u turizmu strukovnim udrugama dodijeljeno milijun eura

U svrhu osiguranja i osposobljavanja kvalificiranog i kompetentnog kadra u turizmu, a s ciljem razvoja održivog i cjelogodišnjeg turizma Ministarstvo turizma i sporta, temeljem provedenog javnog natječaja, dodijelilo je sredstva za sedam projekata strukovnih udruga u turizmu u ukupnom iznosu od 1.003.972,71 eura. Riječ je o projektima koji će se provoditi do 24 mjeseca, a okupljaju sedam udruga prijavitelja, 16 udruga partnera i 82 pridružena partnera, čime se potvrđuje važnost suradnje i umrežavanja svih dionika u razvoju dugoročno održivog, cjelogodišnjeg i konkurentnog turizma.

„Razvoj održivog i cjelogodišnjeg turizma ne može se ostvariti bez ulaganja u ljude, njihove kompetencije i motivaciju. Zato već godinama kroz ovaj natječaj podupiremo projekte koji jačaju kadrove, povezuju obrazovne institucije i poslodavce te potiču održive modele poslovanja, a ove godine smo za to osigurali i rekordna sredstva te povećali i maksimalni iznos koji se može dodijeliti po pojedinom projektu. Od 2016. godine sufinancirali smo 178 projekata u vrijednosti većoj od 3,4 milijuna eura te nastavljamo snažno ulagati u one koji grade budućnost hrvatskog turizma“, istaknuo je ministar Tonči Glavina.

Sredstva su dodijeljena projektima usmjerenima na jačanje kvalificiranog i kompetentnog kadra, poticanje interesa za turistička zanimanja, intenziviranje suradnje strukovnih škola i poslodavaca, unapređenje kvalitete usluge te razvoj održivog poslovanja i turizma koji je regionalno uravnotežen i usklađen s očuvanjem okoliša, prostora i klime. Time se dodatno potiče produljenje turističke sezone i razvoj turizma u područjima izvan glavnih turističkih središta, uz osiguravanje dugoročnih rezultata i financijske stabilnosti udruga kroz dvogodišnje razdoblje provedbe.

Odluka o odabiru projekata dostupna je na sljedećoj poveznici.