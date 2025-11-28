Glavina: Rekordan iznos i broj stipendija za vrhunske sportaše

Temeljem provedenog Natječaja za dodjelu stipendije za školarinu u 2025. godini bivšim i aktivnim vrhunskim sportašima, ministar turizma i sporta Tonči Glavina donio je Odluku o dodjeli stipendija za školarinu u 2025. godini temeljem koje će se stipendirati školarine za 261 sportaša u ukupnom iznosu od 387.064,90 eura.

„Ovaj natječaj provodimo od 2017. godine i do sada smo stipendirali 1099 školarina u vrijednosti većoj od 1,5 milijun eura, a ove godine smo osigurali rekordan iznos sredstava od gotovo 400.000 eura te smo na taj način po prvi puta omogućili stipendije za sve sportaše koji su zadovoljili uvjete na ovom natječaju. Do sada smo u prosjeku stipendirali do 160 sportaša, a ove godine stipendiramo školovanje za čak 100 sportaša više. Znamo koliko je školovanje važno za svakog sportaša kako bi nakon završetka sportske karijere mogli uspješno steći kvalifikacije za daljnji rad u sustavu sporta ili ostvariti karijeru u nekom drugom području, i zbog toga im kroz ove stipendije dajemo snažnu podršku“, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Skrb o vrhunskim sportašima proteže se na nekoliko područja koja su izrazito važna za karijeru sportaša, a posebice za razdoblje nakon završetka sportske karijere. Jedan od načina je stipendiranje školarina za vrijeme i po završetku sportske karijere na visokim učilištima u svim zvanjima ili pohađanje programa obrazovanja i usavršavanja odraslih za stjecanje stručnih kvalifikacija za rad u sportu te Ministarstvo turizma i sporta svaku godinu u svom proračunu osigurava sredstva za dodjelu stipendije za školarinu bivšim i aktivnim vrhunskim sportašima.

Odluka o dodjeli u 2025. godini možete pronaći na sljedećoj poveznici.