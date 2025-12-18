Glavina: Dodijeljeno više od 620.000 eura za jačanje kadrova u turizmu

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina donio je dvije odluke s ciljem promocije zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu i motiviranja mladih za obrazovanje u tim zanimanjima. Odluke su donesene temeljem provedenih javnih poziva, a odnose se na promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam te poticanje obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu – Stipendije, a njima će biti dodijeljeno 392.460,00 eura za stipendiranje 211 novih stipendista te 229.333,83 EUR eura za 27 projekata srednjih strukovnih, umjetničkih i mješovitih škola u turizmu u 2025. godini.

„Program stipendiranja provodimo od 2008. godine, a program promocije zanimanja od 2009. godine te na taj način s jedne strane omogućavamo kvalitetnije povezivanje obrazovnih institucija i gospodarskih subjekata u turizmu, a s druge jačamo kompetencije učenika srednjih strukovnih i umjetničkih škola i razvijamo svijest o mogućnostima razvoja karijere u turizmu. Kroz ove dvije aktivnosti osiguravamo mladima konkretnu potporu tijekom obrazovanja, ali i jasnu perspektivu zapošljavanja nakon završetka školovanja. Upravo kvalitetni i motivirani ljudi temelj su konkurentnog i održivog turizma“, istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina te dodao kako je kroz program stipendiranja dosad prošlo gotovo 3.000 stipendista, a sufinanciran je s više od 6,7 milijuna eura, dok je za program promocije zanimanja izdvojeno više od 1,2 milijuna eura za 312 projekata.

Podsjetimo, Program stipendiranja provodi se u suradnji s pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, uključujući hotele, kampove, restorane, barove, catering objekte, hostele i turističke agencije, pri čemu stipendisti tijekom obrazovanja obavljaju stručnu praksu, a nakon završetka školovanja zapošljavaju se kod poslodavca. Za školsku godinu 2025./2026. iskazan je interes za ukupno 211 novih stipendista, a temeljem donesene Odluke tripartitni ugovori potpisat će se s 42 poslodavca iz sektora ugostiteljstva i turizma. Na mjesečnoj razini iz državnog proračuna za stipendije će se izdvajati 39.246,00 eura, što na razini školske godine iznosi 392.460,00 eura.

Kada govorimo o Programu za promociju i jačanje kompetencija srednjih strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam sredstva se dodjeljuju za projekte koji su usmjereni na učenike osnovnih škola (aktivno/pasivno uključivanje), projekte koje su prijavile najmanje dvije škole partneri iz različitih obrazovnih sektora, te projekte koji uključuju i pridružene partnere iz javnog, privatnog i/ili civilnog sektora, a pridonose motiviranju mladih za rad u turizmu, podizanju razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru, povezivanju obrazovnih institucija i privatnog sektora, razvijanju timskog rada i projektnog načina razmišljanja kod učenika, razvijanju poduzetničkog duha kod učenika te promišljanju mladih o rješavanju najvažnijih izazova hrvatskog turizma.

Navedene Odluke možete pronaći na sljedećoj poveznici.