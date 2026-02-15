GLASOVANJE JE POČELO Večeras doznajemo tko će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, evo kako glasati

Večeras ćemo saznati tko će nas predstavljati na Eurosongu u Austriji ove godine! U finalu Dore nastupaju Lima Len, Ananda, Ema Bubić, Noelle, Alen Đuras, Cold Snap, ToMa, LELEK, Ritam Noir, Irma, Lana Mandarić, Stela Rade, Devin, Marko Kutlić, Sergej i Lara Demarin.

Kao i u prethodnim fazama natjecanja, gledatelji imaju priliku glasati putem televotinga, slanjem SMS poruka ili putem telefonskih poziva.

Što se mijenja u finalu?

Za razliku od polufinala, gdje je publika imala ključnu riječ, u finalu će pobjednik biti odlučen kombinacijom glasova gledatelja i stručnog žirija u omjeru 50:50. Ukupno osam žirija dodijelit će bodove: četiri domaća žirija smještena u HRT-ovim centrima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, te četiri međunarodna žirija iz San Marina, Ujedinjenog Kraljevstva, Norveške i Luksemburga.

Svaki žiri sastavljen je od tri glazbena stručnjaka, uključujući producente, skladatelje i glazbene kritičare, kako bi se osigurala objektivna i stručna procjena nastupa, javili su s HRT-a.