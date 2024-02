Glasnogovornica Alekseja Navaljnog potvrdila njegovu smrt: "On je ubijen"

"Aleksej Navaljni je ubijen. Njegova smrt nastupila je 16. veljače u 14:17 po lokalnom vremenu, kako je navedeno u službenoj obavijesti Aleksejeve majke", rekla je Kira Jarmiš, piše Dnevnik.hr.

Prema riječima Jarmiš, zaposlenik zatvora izjavio je da se tijelo nalazi u Salehardu gdje su ga odvezli istražitelji Saveznog istražnog odbora radi "istraživanja", javlja Moscow Times.

Suradnici Navaljnog zahtijevali su da se tijelo odmah preda obitelji, te i dalje čekaju službene informacije o uzroku smrti.

"Navaljni je ubijen. Ne znamo kako dalje, ali sigurno ćemo zajedno smisliti nešto. Aleksej će zauvijek živjeti u milijunima srca, u našim mislima i uspomenama. Inače, zašto bismo uopće bili potrebni? Ubojive će biti kažnjene. Nesumnjivo. Nikome nećemo oprostiti", istaknula je glavna ravnateljica Fondacije za borbu protiv korupcije Marija Pevčih.

Aleksej Navaljni preminuo je u sibirskom zatvoru, a kao uzrok smrti zatvorski upravitelj naveo je krvni ugrušak. Navaljni, kao vođa oporbe, služio je 19-godišnju kaznu 1900 kilometara udaljen od Moskve u koloniji IK-3 u Karpu.

Kritičar Kremlja u dokumentarnom filmu iznio je poruku za sve građane Rusije ako ga vlasti odluče ubiti.

"Ima nešto što vam očito moram reći. Ne smijete odustati. Ako me odluče ubiti, to znači da smo nevjerojatno snažni. Moramo iskoristiti tu moć. Jedina stvar potrebna da zlo nadvlada jest da dobri ljudi ne učine ništa, stoga nemojte biti pasivni", rekao je Navaljni u dokumentarnom filmu.

Navaljni se razbolio još 2020. godine na letu iz Sibira za Moskvu. Nakon što je odveden u Njemačku, lokalni medicinski stručnjaci utvrdili su da je bio izložen otrovu iz grupe novičok, koji je kemijski agens iz sovjetskog doba poznat kao nervni otrov.

Navalni je optužio Kremlj za napad, a neovisne istrage pronašle su veze između napada i ruskih sigurnosnih službi, piše Dnevnik.hr.

#Navalny's appeal to Russians in case of his death

🎥 Excerpt from the movie "Navalny" by Daniel Rohr, 2022 pic.twitter.com/QET6hQ122V

— NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024