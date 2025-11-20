"Glas Hind Rajab": Splitska premijera filma koji je dobio 23 minuta ovacija u Veneciji

Splitskom premijerom nagrađivanog filma "Glas Hind Rajab" ove nedjelje 23. studenog u 20 sati u HNK Split počinje nova sezona programa "Kino u teatru".

Film je svjetsku premijeru imao u natjecateljskom programu festivala u Veneciji, gdje je dobio Veliku nagradu žirija i dosad najduže zabilježene ovacije na nekom filmskom festivalu, od preko 23 minute.

Nominiran je za Europsku filmsku nagradu u kategoriji najboljeg filma, a prikazan je i nagrađen na brojnim drugim svjetskim festivalima te je tuniski kandidat za Oscara za najbolji međunarodni igrani film. Film su kao koproducenti podržali i svjetski poznati glumci i redatelji: Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón i Jonathan Glazer.

Redateljica Kaouther Ben Hania, dvaput nominirana za nagradu Oscar ("Četiri kćeri" i "Čovjek koji je prodao svoju kožu"), donosi film snimljen prema istinitim događajima koristeći autentične audio snimke koje su obišle svijet u siječnju prošle godine.

Volonteri Crvenog polumjeseca 29. siječnja 2024. zaprimaju hitan poziv: šestogodišnja Hind Rajab zarobljena je u automobilu pod paljbom u Gazi i moli za spašavanje. Dok je pokušavaju zadržati na liniji, čine sve što mogu kako bi joj poslali kola hitne pomoći.

Ovom premijerom počinje treća sezona programa "Kino u teatru" kojeg partnerski organiziraju Festival mediteranskog filma Split i Hrvatsko narodno kazalište Split.

Ulaznice su dostupne na blagajni i u webshopu HNK Split.