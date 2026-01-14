Ginekolozi iz Dalmacije pomiču granice. Pogledajte što rade...

Zadar je postao referentni centar za minimalno invazivne ginekološke zahvate, ne samo za Hrvatsku već i za istočnu Europu. Zadarski liječnici prvi su u Hrvatskoj počeli obavljati zahvate bez vanjskih rezova.

Iskustvo je pokazalo da se pacijentice oporavljaju mnogo brže nego nakon klasičnih metoda. Zadarski ginekolozi - kirurzi u operacijskoj dvorani. U operativnom postupku - vNOTES. Nakon takvog zahvata kroz prirodne otvore, pacijentice ostaju u bolnici najdulje 24 sata, donosi HRT.

"Takve žene se puno brže ustaju nakon same operacije, što je jako bitno u njihovom postoperacijskom oporavku radi prevencije određenih komplikacija, koje nose takvi operacijski zahvati", naglasio je ginekološki onkolog u OB Zadar Luka Matak, dr. med.

Brži oporavak i manji rizik od komplikacija

Prema riječima medicinske sestre, pacijentice reagiraju vrlo dobro.

"Zato što su upoznate s radom dr. Mataka i uglavnom su pozitivna iskustva, pozitivno dođu na odjel, budu one prestrašene, ali to mi sve nekako pokušamo riješiti, medicinska sestra na Odjelu ginekologije OB Zadar Marina Lukačić. Čak 85 posto pacijentica podvrgnutih postupku vNOTES kojima treba ukloniti maternicu, jajovode, ciste i benigne tvorbe unutar zdjelice, može napustiti bolnicu isti dan. No, ima nešto još važnije. Ali isto tako što nas stavlja u sam vrh svjetske medicine u okviru ginekologije jest da smo mi možda jedan od 10-15 centara u svijetu koji izvodi vNOTES onkološke procedure. Naime radi se o pacijenticama s karcinomom endometrija, gdje mi praktički i opet kroz prirodne otvore trebamo doći do organa od interesa, a to su u ovom slučaju maternica, jajovodi i jajnici ali i limfni čvorovi", dodaju.

Međunarodno priznanje i razmjena znanja

Upravo zato što je riječ o složenoj operativnoj proceduri, mali broj centara u svijetu obavlja takav zahvat.

Kao rezultat takvog, slobodno se može reći vrhunskog rada zadarski su ginekolozi postali dio projekta Trialect, odnosno međunarodne razmjene liječnika iz područja ginekologije koji primjenjuju tu minimalno invazivnu metodu, javlja HRT.

"Trialect je platforma koja provodi stručnu provjeru svih edukacijskih programa i zapravo smo mi prošli u toj provjeri. Tako da je to dosta dobro priznanje da radimo nešto dobro i da smo prepoznati u svijetu kao edukacijski centar u okviru vNOTES operacije", rekla je ginekološka onkologinja u OB Zadar Ramona Relković, dr. med.

A to znači da će zadarski ginekolozi ići na edukacije u druge ginekološke centre, ali će i njihovi kolege iz drugih europskih centara dolaziti u Zadar, što je samo po sebi veliko priznanje.

Dobra vijest ne samo za Zadar, nego i sve žene.