Gimnazija u Dalmaciji ukinula mobitele učenicima, ali to nije jedina promjena...

U Gimnaziji Jurja Barakovića učenicima je zabranjeno imati mobitel tijekom nastave i to je uvedeno u kućni red, kao i pedagoške mjere za one koji se ne pridržavaju. Ali to nije jedina izmjena koju je uvela nova ravnateljica Jelena Marsović Štefančić.

Ona je u školski pravilnik unijela i primjerno odijevanja gimnazijalki i gimnazijalaca koji ne bi trebali razgolićeni dolaziti u školu. A još manje se razgolićavati pred ekranom mobitela da bi odgovorili na izazove sa svoje društvene mreže, što je prema zabrani prelilo čašu, piše 057 info.

Ravnateljica je uvela i praksu sudjelovanja na prvim roditeljskim sastancima s pedagoškim službama.

- Komunikacija je ključ svega i samo tako se postigne dogovor s roditeljima, učenicima i nastavnicima, ističe ravnateljica Marasović Štefančič te dodaje kako su nakon mjesec dana rezultati već vidljivi. Učenici odlažu mobitele u kutije. Neki od njih znaju i zaboraviti po završetku sata. Učenici imaju veću koncentraciju na nastavi jer znaju da mobitel nije kod njih. Samim time ne smiju pogledavati na mobitel kako bi pratili svoje društvene mreže i sve ostalo što im padne napamet, navodi ravnateljica Gimnazije Jurja Barakovića.

Ravnatelji osnovnih škola razgovarali su o zabrani upotrebe mobitela prošle školske godine, a uz Privatnu osnovnu školu Nova, mobitel za vrijeme nastave ali i odmora izbačen je nedavno iz OŠ Petar Preradović. Nepodopštine koje učenici izvode snimanjem nastavnika samo su povod takvoj odluci.

- Ja ne bi govorio o zabrani već ograničavanju. Mi smo donijeli takvu odluku s kojom se Roditeljsko vijeće 100 posto složilo da se mobiteli drže ugašenima. Tek oni učenici koji imaju kronične bolesti pa ih mobitel upozorava, bit će izuzeti iz toga. Dali smo mjesec dana prilagodbe pa ćemo tu odluku uvesti u naš pravilnik uz pedagoške mjere, kazao je ravnatelj Ante Barić.

Mobitel u rukama djece, prema njegovim riječima, društveni je problem.

- Ako se u školi ograničili, a kod kuće se dopušta neograničeno korištenje, onda opet nismo ništa postigli. U razgovoru s tom djecom, ja čujem njihov vapaj da im se pomogne jer oni su svjesni tog problem. A nitko od njih ne želi biti izdvojen od grupe po tome je li imaju i koriste mobitel. S druge strane, imamo situaciju da u škole uvodimo sve više upotrebu tehnologije, a da učenicima zabranjujemo upotrebu mobitela.

Međutim, to je itekako važno zbog njihovih kognitivnih sposobnosti u razvojnom procesu. Što će oni pamtiti iz svojih školskih dana kada mi u školi imamo situaciju da se za vrijeme velikog odmora u dvorištu ne čuje ni muha, a kamoli dječji žamor, navodi ravnatelj Barać.

Uzrok toga je što je većina učenika na mobitelu umjesto u međusobnom razgovoru i igri.