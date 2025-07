Ghetto klub nastavlja s odličnim svirkama – svaki dan novi glazbeni užitak

Glazbeni entuzijasti i ljubitelji večernjeg izlaska i ovog tjedna imaju dobar razlog svratiti do splitskog Ghetto kluba. Popularno okupljalište u samom srcu grada nastavlja s intenzivnim programom, donoseći raznovrsne glazbene nastupe gotovo svaku večer – i to sve do kraja tjedna.

Već u srijedu, 9. srpnja, atmosferu će zagrijati AMBER ACOUSTIC, nježni ženski cover bend koji se ističe akustičnim interpretacijama poznatih hitova.

Dan kasnije, u četvrtak 10. srpnja, pozornicu preuzima bend KONTI, čiji se glazbeni izričaj kreće između jazza i improvizacije, pružajući slušateljima intimno i spontano iskustvo.

Petak, također 10. srpnja, rezerviran je za nostalgične ritmove – GROOVIES, energični cover bend poznat po izvedbama garažnog rocka iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina, vraća publiku u zlatno doba analogne glazbe.

Tjedan će kulminirati u subotu, kada u Ghetto stižu vrhunski jazz glazbenici – BERNABE ROMERO TRIO, uz vokalnu gošću Matiju Klarić, pružit će publici dozu sofisticirane glazbene čarolije.

Za dodatne informacije i najave, posjetite Facebook stranicu kluba ili Instagram profil.

Ghetto klub ponovno dokazuje da je nezaobilazno mjesto splitske kulturne i glazbene scene.