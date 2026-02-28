GENERALI PREUZIMAJU TERETNU LUKU? Čermak, Gotovina i Kotromanović u utrci za Gaženicu

Nakon što su kineski investitori napustili projekt, sudbina teretne luke Gaženica dobila je neočekivan obrat. Na javni natječaj za 30-godišnju koncesiju stigla je samo jedna ponuda, i to ona tvrtke Delta Logistic International, piše 057info.

Iza ove tvrtke stoji poznati "generalski trojac": umirovljeni generali Ivan Čermak i Ante Gotovina te bivši ministar obrane Ante Kotromanović. Prema podacima SEEbiz-a, ponuda obuhvaća lučke djelatnosti, izgradnju i rekonstrukciju objekata na području teretne luke.

Ključni detalji ponude

Vrijednost investicije: Natječaj je procijenjen na 50,5 milijuna eura.

Koncesijsko razdoblje: 30 godina.

Vlasnička struktura: Tvrtku je osnovao Ivan Čermak, dok su mu se u upravljačkim i partnerskim ulogama pridružili Gotovina i Kotromanović.

Ovaj razvoj događaja uslijedio je nakon raskida ugovora s prethodnim koncesionarom, tvrtkom Luka Zadar d.d., koja je bila pod kineskim vlasništvom.

Dok lokalni mediji poput 057info ističu da je ponuda generalske tvrtke nešto niža od prvotne procjene vrijednosti koncesije, Zadarski list naglašava obećanja o velikim ulaganjima i otvaranju novih radnih mjesta.

S obzirom na to da je Delta Logistic International jedini ponuditelj, očekuje se da će Lučka uprava Zadar u narednim danima potvrditi odluku o odabiru, čime bi "generalski biznis" službeno postao ključni igrač u zadarskoj strateškoj infrastrukturi.