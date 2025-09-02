General njemačke vojske: "Putin nas promatra, njegovi planovi idu dalje od Ukrajine"

Načelnik Glavnog stožera Bundeswehra (njemačke vojske), general Carsten Breuer, u ponedjeljak je na konferenciji za novinare u Berlinu naglasio potrebu za sprječavanjem agresije tijekom serije vojnih vježbi NATO-a Quadriga 2025 u baltičkoj regiji.

"Samo odstranjivanje prijetnje može sačuvati mir“, rekao je general Breuer, dodavši: „Putin nas promatra, njegovi planovi idu dalje od Ukrajine."

Ponovio je da se prijetnja iz Rusije nije promijenila, prenosi Njemačka novinska agencija (dpa).

Oko 8.000 vojnika iz 14 zemalja NATO-a, uključujući Njemačku, sudjeluje u obuci za zaštitu Baltika u slučaju krize ili rata. Vježbe uključuju premještanje trupa i opreme morem, kopnom i zrakom prema istočnom krilu NATO-a – u Litvu, prenosi Fenix.

"Bundeswehr mora obučavati, obučavati i ponovno obučavati", naglasio je Breuer.

"Na oprezu"

Riječ je, kaže, o osiguravanju pouzdanosti logističkog središta za NATO, jer gotovo svi opskrbni putevi vode kroz Njemačku.

Breuer je također istaknuo i rusku veliku vježbu Zapad, koja počinje za manje od dva tjedna, „s glavnom pozornicom u Bjelorusiji, točno na granici s Litvom, točno na granici s NATO-om“. Očekuje se oko 13.000 vojnika u Bjelorusiji i dodatnih 30.000 na ruskom teritoriju.

Manevri Zapad i Quadriga djelomično će se održavati istodobno, rekao je Breuer. „Želimo spriječiti eskalaciju, ne potaknuti je. Vježbamo isključivo obranu“, naglasio je načelnik Glavnog stožera njemačke vojske.

Nema naznaka priprema za napad pod okriljem ruskih manevara. "Ali smo na oprezu", dodao je Breuer.